Клопп рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как прошла вечеринка после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как прошла вечеринка после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
Празднование продолжалось почти до шести утра воскресенья, а Клопп ушёл немного раньше.
«Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьёй, а потом лёг спать. Вечеринка была приятной», — приводит слова Клоппа Sport Bild.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом на улучшенных финансовых условиях, но сам тренер намерен сделать перерыв в тренерской карьере по окончании соглашения, которое действует до лета 2022 года.
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)