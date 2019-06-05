Текущие события
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Тринидад и Тобаго
Футбол. Сборные
4.06
Колумбия3
Панама0
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Футбол. Сборные
6.06
Бразилия
Катар
Все события
Фоторепортажи
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
11Артем Дзюба. Король Севера
01:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как прошла вечеринка после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Празднование продолжалось почти до шести утра воскресенья, а Клопп ушёл немного раньше.

«Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьёй, а потом лёг спать. Вечеринка была приятной», — приводит слова Клоппа Sport Bild.

Читайте также
Клопп не собирается покидать «Ливерпуль» ради «Баварии»
Напомним, Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом на улучшенных финансовых условиях, но сам тренер намерен сделать перерыв в тренерской карьере по окончании соглашения, которое действует до лета 2022 года.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Инстаграм наказал выбежавшую на поле фанатку!
10,5 миллиона победителю: что нужно знать о финале Лиги наций
Контракт Олега Знарка в «Спартаке» намного меньше, чем был в СКА
Бразильская конфедерация не отстранит Неймара от Кубка Америки
Адвокат надеется, что Кокорина и Мамаева освободят 13 июня
Однополярный финал: ждать ли сенсаций в главной серии Лиги ВТБ?
Возвращение блудного Тони: почему надо смотреть турнир UFC-238
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь