Клопп рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов

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Празднование продолжалось почти до шести утра воскресенья, а Клопп ушёл немного раньше.

«Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьёй, а потом лёг спать. Вечеринка была приятной», — приводит слова Клоппа Sport Bild.

Напомним, Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».