«Атлетико» снова хочет провести на своём стадионе финал Лиги чемпионов

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Напомним, что 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».

За последние годы на домашних стадионах «Атлетико» было проведено уже девять финалов. Два из них прошли на «Ванда Метрополитано» и семь — на своей бывшей арене команды «Висенте Кальдерон».