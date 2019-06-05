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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» снова хочет провести на своём стадионе финал Лиги чемпионов

«Атлетико» связался с УЕФА и предложил провести на на своей домашней арене еще один финал Лиги чемпионов, сообщает AS.

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Напомним, что 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».

За последние годы на домашних стадионах «Атлетико» было проведено уже девять финалов. Два из них прошли на «Ванда Метрополитано» и семь — на своей бывшей арене команды «Висенте Кальдерон».

В Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и стал победителем турнира. «Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю.

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