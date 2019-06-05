Семь испанских клубов выступили против планируемой реформы Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что EСА предлагает изменить формат группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас на данной стадии турнира клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA хочет изменить формат на четыре группы по восемь команд. Предполагается, что изменения также претерпит система отбора на турнир: согласно планам, 24 из 32 команд будут сохранять места в Лиге чемпионов вне зависимости от результатов выступления в национальных чемпионатах. Также ECA обсудит возможное введение системы повышения и понижения в классе.