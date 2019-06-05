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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семь испанских клубов выступили против планируемой реформы Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Семь испанских футбольных клубов во главе с мадридским «Атлетико» выступили против планов реформирования Лиги чемпионов в преддверии заседания генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов (ЕСА), на которой должны обсуждаться изменения формата турнира, сообщает АП.

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Источник: Reuters

Как отмечает агентство, в письме ECA клубы выразили обеспокоенность недостаточно открытым характером обсуждения предлагаемых реформ, отметив, что они представляют «величайшую угрозу в истории европейского футбола в последние годы».

Подписи под обращением не поставили представители мадридского «Реала» и «Барселоны», которые входят в исполком ECA.

Ранее сообщалось, что EСА предлагает изменить формат группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас на данной стадии турнира клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA хочет изменить формат на четыре группы по восемь команд. Предполагается, что изменения также претерпит система отбора на турнир: согласно планам, 24 из 32 команд будут сохранять места в Лиге чемпионов вне зависимости от результатов выступления в национальных чемпионатах. Также ECA обсудит возможное введение системы повышения и понижения в классе.

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