Прервавшую финал Лиги чемпионов полуголую модель наказали

Волански обязали заплатить пять тысяч евро за то, что она выбежала на поле во время игры. Если это повторится в будущем, она будет оштрафована на восемь тысяч. Также УЕФА выписала ей штраф в размере 10 тысяч евро за рекламу YouTube-канала Vitaly Uncensored, автором которого является ее молодой человек пранкер Виталий Здоровецкий.