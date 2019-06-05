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20:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Прервавшую финал Лиги чемпионов полуголую модель наказали

Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», получила штраф на сумму 15 тысяч евро. Об этом сообщает Marca.

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Волански обязали заплатить пять тысяч евро за то, что она выбежала на поле во время игры. Если это повторится в будущем, она будет оштрафована на восемь тысяч. Также УЕФА выписала ей штраф в размере 10 тысяч евро за рекламу YouTube-канала Vitaly Uncensored, автором которого является ее молодой человек пранкер Виталий Здоровецкий.

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Отмечается, что акция Волански может принести YouTube-каналу до 3,5 миллиона евро. Такую оценку дали эксперты из аналитической компании Apex Marketing Group, специализирующейся на рекламе в спорте.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» прошла 1 июня. Волански в первом тайме выбежала на поле. Она была одета в один купальник, на который было нанесено название YouTube-канала ее возлюбленного. Она добежала почти до центра, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле.

Победу в финале со счетом 2:0 одержал «Ливерпуль».

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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