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18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы на стадионе «Арсенала» в Туле

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Представители УЕФА дали разрешение на проведение матчей Лиги Европы на стадионе «Арсенала» в Туле, сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Арсеналу» также предстоит устранить ряд недочетов на стадионе, который были выявлены комиссией УЕФА.

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Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что «замечания комиссии УЕФА касались участия команды в квалификации, более серьезные вопросы возникнут в случае попадания команды в групповой этап Лиги Европы».

Балашов в числе проблемных моментов арены «Арсенала» назвал: отсутствие освещения в зоне подъезда команд; асфальтирование дорог и парковок вокруг стадиона. Также клубу нужно будет создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках, произвести косметический ремонт подтрибунных помещений и входных зон. Работу по данным пунктам уже начаты. Замечания необходимо устранить до 30 июня.

«Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2018/19 и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы.

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