УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы на стадионе «Арсенала» в Туле

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что «замечания комиссии УЕФА касались участия команды в квалификации, более серьезные вопросы возникнут в случае попадания команды в групповой этап Лиги Европы».

Балашов в числе проблемных моментов арены «Арсенала» назвал: отсутствие освещения в зоне подъезда команд; асфальтирование дорог и парковок вокруг стадиона. Также клубу нужно будет создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках, произвести косметический ремонт подтрибунных помещений и входных зон. Работу по данным пунктам уже начаты. Замечания необходимо устранить до 30 июня.