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13:32 (мск), источник: ТАСС

УЕФА: У заявки Санкт-Петербурга на финал Лиги чемпионов-2020/21 есть шансы на победу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен считает, что у Санкт-Петербурга есть шансы выиграть право на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

Помимо петербургского стадиона «Газпром-Арена» на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 претендует мюнхенская «Альянц-Арена». Место проведения решающего матча главного еврокубкового турнира станет известно в сентябре 2019 года.

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«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано, — сказал Каллен. — В соперниках — Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал».

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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