УЕФА: У заявки Санкт-Петербурга на финал Лиги чемпионов-2020/21 есть шансы на победу

«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано, — сказал Каллен. — В соперниках — Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал».