УЕФА: У заявки Санкт-Петербурга на финал Лиги чемпионов-2020/21 есть шансы на победу

Помимо петербургского стадиона «Газпром-Арена» на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 претендует мюнхенская «Альянц-Арена». Место проведения решающего матча главного еврокубкового турнира станет известно в сентябре 2019 года.
«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано, — сказал Каллен. — В соперниках — Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал».
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное