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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Прервавшая финал ЛЧ модель показала способ раздевания перед забегом

Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», показала, как раздевалась во время матча. Видео появилось на YouTube-канале ее молодого человека — блогера Виталия Здоровецкого.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В ролике Волански продемонстрировала платье, которое можно было снять одним движением руки. После этого модель осталась в купальнике и могла беспрепятственно выбежать на поле.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» прошла 1 июня и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Волански в первом тайме выбежала на поле. Она была одета в купальник, на который было нанесено название YouTube-канала Здоровецкого. Девушка добежала почти до центра, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле. В результате УЕФА оштрафовал модель на 15 тысяч евро.

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Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
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Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
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27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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