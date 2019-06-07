Прервавшая финал ЛЧ модель показала способ раздевания перед забегом
Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», показала, как раздевалась во время матча. Видео появилось на
Американская модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», показала, как раздевалась во время матча. Видео появилось на
В ролике Волански продемонстрировала платье, которое можно было снять одним движением руки. После этого модель осталась в купальнике и могла беспрепятственно выбежать на поле.
Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» прошла 1 июня и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. Волански в первом тайме выбежала на поле. Она была одета в купальник, на который было нанесено название
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)