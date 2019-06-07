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16:27 (мск), источник: ТАСС

Европейские клубы обеспокоены возможными реформами в Лиге чемпионов

ТАСС, 7 июня. Футбольные клубы Франции, Германии, Италии, Португалии и Швейцарии выразили обеспокоенность возможным проведением реформ в Лиге чемпионов. Об этом в пятницу сообщило агентство AP.

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Источник: AP 2019

Ассоциация европейских клубов (ECA) во главе с президентом итальянского клуба «Ювентус» Андреа Аньелли предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) концепцию развития Лиги чемпионов, согласно которой вместо квалификации в Лигу чемпионов через чемпионаты своих стран ввести европейскую систему пирамиды футбола — с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет сам турнир. Планируется, что проект начнет реализовываться с 2024 года.

Руководители немецкого «Шальке», итальянского «Лацио», французских «Сент-Этьена» и «Бордо», швейцарских «Базеля» и «Янг Бойз», португальской «Браги», а также «Монако», который выступает в чемпионате Франции, выступили с заявлением о несогласии с реформами. По их мнению, Лига чемпионов будет напоминать «закрытую касту». Клубы поддерживают Английскую премьер-лигу, которая выступила против нововведений. Также семь клубов Испании, в частности мадридский «Атлетико» и «Барселона», недовольны возможной реформой. ECA провела встречу на Мальте.

«Встреча на Мальте была полезна для того, чтобы увидеть, что на данный момент существуют разные позиции по поводу развития футбола в Европе. Мы должны остановить планы по реформации Лиги чемпионов и понаблюдать за всеми заинтересованными сторонами, чтобы начать проект с нуля. Несколько европейских клубов выступают против изменений, представленных ECA. Мы должны гарантировать долгосрочную спортивную и экономическую устойчивость как национальных чемпионатов, так и европейских соревнований», — сказал президент «Лацио» Клаудио Лотито.

«Встреча на Мальте стала шагом вперед в усилиях по замедлению реформы. ECA гарантировала, что эта реформа не окажет негативного влияния на стоимость чемпионатов страны как с экономической, так и с точки зрения спорта. Это важный первый шаг для большинства клубов, которые опасаются, что их чемпионаты потеряют ценность, если будет введена полузакрытая модель европейской лиги», — заявил президент «Сент-Этьена» Бернар Каяццо.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) ранее заявляла, что не будет поддерживать преобразование Лиги чемпионов.

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