Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — сказал Серехидо в интервью «Известиям».

Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов. Предполагается, что с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.

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В мае в Мадриде собрались противники этой реформы, всего 224 клуба, Россию представляли казанский «Рубин» и «Локомотив».

«С точки зрения прав на трансляцию, это означает “прибавку” на рынок 122-х новых матчей Лиги чемпионов, что на треть больше, чем мы имеем сейчас. Это приведет к тому, что пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы», — указал Серехидо.