Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — сказал Серехидо в интервью «Известиям».
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов. Предполагается, что с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре — по восемь команд.
В мае в Мадриде собрались противники этой реформы, всего 224 клуба, Россию представляли казанский «Рубин» и «Локомотив».
«С точки зрения прав на трансляцию, это означает “прибавку” на рынок 122-х новых матчей Лиги чемпионов, что на треть больше, чем мы имеем сейчас. Это приведет к тому, что пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы», — указал Серехидо.
Лига чемпионов — ежегодный международный турнир среди клубов высших дивизионов в Европе.