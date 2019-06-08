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15:01 (мск), источник: Sport24

Лигу чемпионов хотят превратить в закрытый турнир для грандов. Для России там не будет места

Но топ-лиги пока против реформ.

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Что случилось?

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА), которой руководит президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, выступила с предложением о реформе Лиги чемпионов. Согласно проекту, начиная с 2024 года ЛЧ планируется превратить в закрытую лигу. Из 32 участников 24 будут иметь постоянную прописку в турнире. На всю остальную Европу останется всего восемь мест в год.

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Затевается все это в интересах топ-клубов, которые получат ежегодно больше топ-матчей и, как следствие, больше топ-денег — от трансляций, матч-дэя и далее по списку. Вся остальная Европа, по замыслу инициаторов, должна будет просто наблюдать за происходящим со стороны.

Кроме того, у организаторов есть идея перенести матчи новой Лиги чемпионов на выходные дни. А это означает, что пострадают национальные чемпионаты.

Что говорят инициаторы?

Они полны уверенности, что реформа принесет много пользы. Если не всему европейскому футболу, то как минимум 24 его представителям.

Мы в начале длинного пути. Но что важно, клубы проявили готовность к взаимодействию, чтобы провести реформы наилучшим образом. Мы открыты для прозрачного разговора. И хотим, чтобы реформа принесла удовлетворения всему европейскому футболу, а не только некоторым клубам.
Андреа Аньели, глава ЕСА

Как реагируют клубы?

Исполнительный директор «Шальке» Петер Петерс сказал, что «почти все европейские клубы не уверены в предложении ЕСА». Функционер убежден, что обсуждение реформы надо начать с чистого листа.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что большинство итальянских клубов реформу не поддерживает.

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Также против реформы уже высказались представители «Монако, «Сент-Этьена», «Янг Бойз», «Базеля» и «Бордо».

Голос против поступил и от полуфиналиста последнего розыгрыша ЛЧ «Аякса». «Это европейское соревнование. И в нем должны принимать участие как можно больше стран. Как вообще такое возможно, что пятые команды Англии или Испании будут участвовать, а чемпионы Турции, Австрии и Шотландии — нет?» — сказал исполнительный директор клуба Эдвин ван дер Сар.

Как реагируют лиги?

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль считает, что реформа угрожает футбольным традициям.

«Для нас бундеслига на первом месте. И мы должны позаботиться о том, чтобы она не была разрушена. Наша лига на сто процентов уверена в том, что ей не по пути с ЕСА. У нас в Европе есть традиционная футбольная пирамида. В Германии лучшая средняя посещаемость матчей — 42 тысячи зрителей. Мы к этому шли годами шаг за шагом. И мы не хотим это уничтожить одним решением», — сказал Раубалль.

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Английская Премьер-лига — самый дорогой турнир Европы — тоже не в восторге от предложенных реформ.

«Клубы АПЛ единодушно поддержали протест реформы клубных соревнований УЕФА с 2024 года, которые могут изменить структуру, календарь и конкурентоспособность футбольной лиги. Эти предложения могут нанести ущерб всем национальным чемпионатам на континенте. Домашние лиги должны оставаться на первом месте. А участие в еврокубках должно зависеть от показателей во внутреннем чемпионате», — говорится в заявлении АПЛ.

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Несмотря на то, что инициатива реформ исходит от главы сильнейшего итальянского клуба последних лет, в Италии перемены не поддерживают.

«Мы против создания суперчемпионата по двум причинам: территориальный аспект и ценность спортивных соревнований. Мы не будем жертвовать нашим национальным чемпионатом в угоду интересам отдельных субъектов. Футболу нужна эволюция за счет улучшения бренда, новых источников финансирования. Надеюсь, президент УЕФА Чеферин примет к сведению нашу позицию», — сказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Французская федерация футбола тоже оказалась против. И в этом ее поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон: «Полностью поддерживаю ФФФ, которая выступает против реформы Лиги чемпионов. Нам нужно защищать наши клубы и нашу модель».

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Президент УЕФА Александр Чеферин на критику Макрона отерагировал немеделенно, назвав вмешательство политики в спорт неприемлемым.

А что будет с Россией, если реформу примут?

Ничего хорошего ждать не стоит. О двух командах в Лиге чемпионов придется забыть. Участие даже одного клуба от России будет под вопросом, ведь на оставшиеся 8 мест будет много претендентов. А если российских топ-команд не будет в Лиге чемпионов, то:

  • Не будет призовых от ЛЧ, которые для многих российских грандов составляют значительную часть бюджетов;
  • В РПЛ будет сложнее заманить качественных футболистов;
  • Борьбы в РПЛ станет еще меньше, так меньше станет мест, дающих право сыграть в еврокубках.

На фоне возможного расширения лиги это будет выглядеть совсем печально.

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