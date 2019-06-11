Идут разговоры о возможности участия крымских клубов в Лиге Европы

Источник: AP 2019

В июле 2015 года при содействии УЕФА был создан КФС со специальным статусом. Его цель — развитие и популяризация профессионального футбола на территории полуострова.

«Для нас это была бы новая веха в развитии. Это было бы очень приятно и для ребят, которые играют в чемпионате. Все бы поменялось, если бы наши клубы получили право участвовать в Лиге Европы. Переговоры идут, разговоры идут, но насколько они будут вероятны, все зависит от коллег из европейской ассоциации. Мы держим кулаки… Пока сроков нет, но вероятность очень великая», — сказал Ветоха журналистам.

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В мае Ветоха сообщал, что вопрос участия крымских клубов в еврокубках пока планируется обсуждать без участия крымской стороны, так как представители УЕФА на данный момент не могут въехать на территорию полуострова.

«На сегодня коллегии (из УЕФА) переживают, говорю честно, именно за персональные санкции, что при приезде в Крым они получат санкции от своих государств, вплоть до лишения гражданства. Есть вероятность, что на них могут быть наложены личные санкции, связанные с пересечением границы. Поэтому я думаю, что мы будем в дальнейшем встречаться на нейтральных территориях», — рассказал Ветоха, отметив, что площадкой для встречи могут стать Москва или Стамбул.

У нас есть трое футболистов, которые дали запрос и сегодня уже являются футболистами с российским футбольным гражданством. Они все процедуры прошли и, соответственно, могут быть вызваны в сборную Россию. Юрий Ветоха. Президент Крымского футбольного союза (КФС)