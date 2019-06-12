Трезеге: Идея провести в Петербурге финал ЛЧ отличная

«Идея провести в Петербурге финал Лиги чемпионов отличная, потому что в городе очень много инфраструктуры, которая полностью готова, мы все увидели это на чемпионате мира и увидим на чемпионате Европы. Почему бы не провести здесь финал Лиги чемпионов? Тут хороший зритель, и сам город очень важен для футбола. Думаю, получится здорово», — сказал Трезеге журналистам.