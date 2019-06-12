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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трезеге: Идея провести в Петербурге финал ЛЧ отличная

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости, Сергей Яременко. Чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года в составе сборной Франции по футболу Давид Трезеге назвал «отличной идеей» возможность провести в Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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Источник: Спорт РИА Новости

Санкт-Петербург и Мюнхен являются претендентами на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21.

«Идея провести в Петербурге финал Лиги чемпионов отличная, потому что в городе очень много инфраструктуры, которая полностью готова, мы все увидели это на чемпионате мира и увидим на чемпионате Европы. Почему бы не провести здесь финал Лиги чемпионов? Тут хороший зритель, и сам город очень важен для футбола. Думаю, получится здорово», — сказал Трезеге журналистам.

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