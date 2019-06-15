Президент УЕФА: Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику английских клубов, которые были недовольны местом проведения финала Лиги Европы.
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику английских клубов, которые были недовольны местом проведения финала Лиги Европы.
Напомним он состоялся в Баку (Азербайджан).
— Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы, — цитирует Goal Чеферина. — Это не способствует росту популярности их футбола. Если бы меня спросили, почему играли в Баку, я бы сказал, потому что там живут люди. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался.
Полтора года назад решили, что будем играть в Баку, где есть современный стадион, вмещающий 70 000 зрителей. Думаю, что в Англии только один стадион, вмещающий больше. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии.