Президент УЕФА: Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы

— Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы, — цитирует Goal Чеферина. — Это не способствует росту популярности их футбола. Если бы меня спросили, почему играли в Баку, я бы сказал, потому что там живут люди. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался.