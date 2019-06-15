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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент УЕФА: Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику английских клубов, которые были недовольны местом проведения финала Лиги Европы​.

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Напомним он состоялся в Баку (Азербайджан).

— Каждый раз, когда работаем с английскими клубами, появляются жалобы, — цитирует Goal Чеферина. — Это не способствует росту популярности их футбола. Если бы меня спросили, почему играли в Баку, я бы сказал, потому что там живут люди. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался.

Полтора года назад решили, что будем играть в Баку, где есть современный стадион, вмещающий 70 000 зрителей. Думаю, что в Англии только один стадион, вмещающий больше. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии.

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