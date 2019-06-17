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20:29 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны все пять потенциальных соперников «Астаны» в первом раунде Лиги чемпионов

До пяти команд сократилось количество потенциальных соперников «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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В ходе жеребьевки «Астана» в первой группе команд будет сеяной и сыграет с одним из несеяных клубов — в их число попали литовская «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин, румынский ЧФР, венгерский «Ференцварош», эстонский «Нымме Калью» и армянский «Арарат-Армения».

Жеребьевка ЛЧ состоится завтра, 18 июня, и начнется в 18:30 по времени Нур-Султана. Первые матчи пройдут 9 и 10 июня, а ответные — через неделю. На этой стадии сыграют чемпионы 31 страны Европы.

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