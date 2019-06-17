Стали известны все пять потенциальных соперников «Астаны» в первом раунде Лиги чемпионов

В ходе жеребьевки «Астана» в первой группе команд будет сеяной и сыграет с одним из несеяных клубов — в их число попали литовская «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин, румынский ЧФР, венгерский «Ференцварош», эстонский «Нымме Калью» и армянский «Арарат-Армения».