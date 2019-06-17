Стали известны все пять потенциальных соперников «Астаны» в первом раунде Лиги чемпионов
До пяти команд сократилось количество потенциальных соперников «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
До пяти команд сократилось количество потенциальных соперников «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
В ходе жеребьевки «Астана» в первой группе команд будет сеяной и сыграет с одним из несеяных клубов — в их число попали литовская «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин, румынский ЧФР, венгерский «Ференцварош», эстонский «Нымме Калью» и армянский «Арарат-Армения».
Жеребьевка ЛЧ состоится завтра, 18 июня, и начнется в 18:30 по времени