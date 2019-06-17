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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат», «Тобол» и «Ордабасы» узнали всех потенциальных соперников в Лиге Европы

До пяти клубов сократилось количество потенциальных соперников «Кайрата», «Тобола» и «Ордабасы» в первом отборочном раунде Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Все казахстанские клубы будут сеяными в ходе жеребьевки, которая пройдет 18 июня в штаб-квартире УЕФА и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Соперниками «Ордабасы» могут стать эстонская «Флора», грузинское «Торпедо» Кутаиси, победитель пары предварительного раунда «Сант-Хулиа» (Андорра) — «Европа» (Гибралтар), черногорский «Титоград» и мальтийская «Гзира Юнайтед».

Среди возможных соперников «Тобола» — молдавский «Милсами», словенская «Мура», венгерский «Дебрецен», армянский «Бананц» и люксембургский «Женесс».

Соперниками «Кайрата» могут стать албанская «Теута», победитель пары предварительного раунда «Ла Фиорита» (Сан-Марино) — «Энгордани» (Андорра), боснийский «Широки Бриег», словацкая «Дунайска Стреда» и литовский «Кауно Жальгирис».

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