«Кайрат», «Тобол» и «Ордабасы» узнали всех потенциальных соперников в Лиге Европы

Все казахстанские клубы будут сеяными в ходе жеребьевки, которая пройдет 18 июня в штаб-квартире УЕФА и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.
Соперниками «Ордабасы» могут стать эстонская «Флора», грузинское «Торпедо» Кутаиси, победитель пары предварительного раунда «Сант-Хулиа» (Андорра) — «Европа» (Гибралтар), черногорский «Титоград» и мальтийская «Гзира Юнайтед».
Среди возможных соперников «Тобола» — молдавский «Милсами», словенская «Мура», венгерский «Дебрецен», армянский «Бананц» и люксембургский «Женесс».
Соперниками «Кайрата» могут стать албанская «Теута», победитель пары предварительного раунда «Ла Фиорита» (Сан-Марино) — «Энгордани» (Андорра), боснийский «Широки Бриег», словацкая «Дунайска Стреда» и литовский «Кауно Жальгирис».