Белорусские футболисты узнают соперников в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

Источник: Reuters

Бессменный чемпион Беларуси последних лет борисовский БАТЭ на первом этапе попал в число сеяных команд.

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Его соперником станет один из несеяных клубов: польский «Пяст», исландский «Валюр», североирландский «Линфилд», латвийская «Рига», фарерский «Торсхавн» и победитель предварительного раунда. Стартовые поединки 1-го круга квалификации чемпионской Лиги состоятся 9—10 июля , ответные — 16—17 июля .

Вслед за жеребьевкой главного континентального турнира в Ньоне определятся пары квалификации второго по рангу турнира — Лиги Европы.