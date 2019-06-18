Белорусские футболисты узнают соперников в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в
Бессменный чемпион Беларуси последних лет борисовский БАТЭ на первом этапе попал в число сеяных команд.
Его соперником станет один из несеяных клубов: польский «Пяст», исландский «Валюр», североирландский «Линфилд», латвийская «Рига», фарерский «Торсхавн» и победитель предварительного раунда. Стартовые поединки 1-го круга квалификации чемпионской Лиги состоятся
Вслед за жеребьевкой главного континентального турнира в Ньоне определятся пары квалификации второго по рангу турнира — Лиги Европы.
В нем выступят три представителя Беларуси: солигорский «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск». Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 11 и 18 июля.