«Астана» узнала первого соперника в Лиге чемпионов
Соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов стал румынский ЧФР, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов стал румынский ЧФР, передает корреспондент Vesti.kz.
Жеребьевка прошла сегодня, 18 июня, в
Первая игра в паре «Астана» — ЧФР пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, а ответная — через неделю.
Также в ходе жеребьевки соперника по первому раунду ЛЧ узнала литовская «Судува» — команда казахстанского тренера Владимира Чебурина сыграет с сербской «Црвеной Звездой». В прошлом сезоне клуб из Белграда выбил «Судуву» во втором раунде.
Другие пары первого отборочного раунда ЛЧ (команды, указанные первыми, начинают с домашней игры):
«Нымме Калью» (Эстония) — «Шкендия» (Македония).
«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия).
«Арарат-Армения» (Армения) — АИК (Швеция).
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия).
«Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан).
«Слован» Братислава (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория).
«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина).
«Шериф» (Молдова) — «Сабуртало» (Грузия).
«Дюделандж» (Люксембург) — «Валетта» (Мальта).
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).
«Валюр» (Исландия) — «Марибор» (Словения).
«Дундалк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия).
«Нью-Сэйнтс» (Уэльс) — победитель предварительного раунда.
ХИК (Финляндия) — «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова).
БАТЭ (Беларусь) — «Пьяст» (Польша).