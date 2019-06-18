«Астана» узнала первого соперника в Лиге чемпионов

Жеребьевка прошла сегодня, 18 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. На ней «Астана» была сеяной в первой группе команд и получила в соперники ЧФР из Клужа, который в прошедшем сезоне стал чемпионом Румынии.