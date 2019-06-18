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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала первого соперника в Лиге чемпионов

Соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов стал румынский ЧФР, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Жеребьевка прошла сегодня, 18 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. На ней «Астана» была сеяной в первой группе команд и получила в соперники ЧФР из Клужа, который в прошедшем сезоне стал чемпионом Румынии.

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Первая игра в паре «Астана» — ЧФР пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, а ответная — через неделю.

Также в ходе жеребьевки соперника по первому раунду ЛЧ узнала литовская «Судува» — команда казахстанского тренера Владимира Чебурина сыграет с сербской «Црвеной Звездой». В прошлом сезоне клуб из Белграда выбил «Судуву» во втором раунде.

Другие пары первого отборочного раунда ЛЧ (команды, указанные первыми, начинают с домашней игры):

«Нымме Калью» (Эстония) — «Шкендия» (Македония).

«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия).

«Арарат-Армения» (Армения) — АИК (Швеция).

«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия).

«Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан).

«Слован» Братислава (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория).

«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина).

«Шериф» (Молдова) — «Сабуртало» (Грузия).

«Дюделандж» (Люксембург) — «Валетта» (Мальта).

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).

«Валюр» (Исландия) — «Марибор» (Словения).

«Дундалк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия).

«Нью-Сэйнтс» (Уэльс) — победитель предварительного раунда.

ХИК (Финляндия) — «ХБ Торсхавн» (Фарерские острова).

БАТЭ (Беларусь) — «Пьяст» (Польша).

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