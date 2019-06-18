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16:35 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграют с польским «Пястом» в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши «Пяст». Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле «Борисов-Арены», ответный — 16 или 17 июля на поле польского клуба.

Позже в Ньоне пройдет жеребьевка второго по рангу континентального клубного турнира — Лиги Европы: солигорский «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск». Матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдут 11 и 18 июля.

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