Футболисты БАТЭ сыграют с польским «Пястом» в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши «Пяст». Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле «Борисов-Арены», ответный — 16 или 17 июля на поле польского клуба.
Позже в Ньоне пройдет жеребьевка второго по рангу континентального клубного турнира — Лиги Европы: солигорский «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск». Матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдут 11 и 18 июля.