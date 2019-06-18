«Даже “Атлетико” не смог победить там». Соперник «Астаны» назвал сложности жребия Лиги чемпионов

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Первая игра пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, а ответная — через неделю в Клуже. По словам Мару, клуб предпочел бы другого соперника.

«Перед жеребьевкой мы хотели любую другую команду, кроме «Астаны» и «Црвены Звезды». Я бы выбрал «Лудогорец». Теперь нас ждет долгая дорога и искусственный газон. Там даже «Атлетико» не смог выиграть. Это сильный клуб, который каждый год играет в Европе.

Надо понимать, что «Астана» — неудобная команда для нас и тяжелый жребий. Если пройдем их, будет здорово. Первый матч очень важен. На данный момент у нас мало информации, но в ближайшие дни мы ее соберем и, конечно же, хорошо подготовимся.

Все начинается с тяжелой дороги туда. Есть несколько препятствий, которые повлияют на нас, но самым сложным будет большая разница во времени. Постараемся преодолеть это, — сказал Мару.