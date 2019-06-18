Экс-хавбек «Тобола», тренер-диктатор и еврокубковый позор. Что нужно знать о сопернике «Астаны» в Лиге чемпионов
Этот клуб пять раз выигрывал чемпионат Румынии.
Этот клуб пять раз выигрывал чемпионат Румынии.
Соперником «Астаны» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов 2019/20 стал чемпион Румынии — ЧФР. Клуб из города Клуж является одним из лидеров местного футбола на протяжении последних десяти лет. Корреспондент Vesti.kz более подробно изучил резюме и нынешнее состояние румынской команды, а также выделил некоторых лидеров клуба.
В Румынии клуб из
С тех пор ЧФР начал свою большую еврокубковую историю. Клуб трижды пробивался в групповой этап Лиги чемпионов, но в 1/8 финала не выходил.
В 2015 году ЧФР оказался в финансовом кризисе, команду лишили 24 очков
В 2017 году клуб приобрел Мариан Бэгэчан, и ЧФР наконец избавился от финансовых проблем. Два последних сезона клуб является чемпионом Румынии.
Как уже упоминалось, ЧФР трижды играл в групповом этапе ЛЧ, а также выходил в
Если говорить о противостоянии ЧФР с командами из постсоветского пространства, то здесь очевидное преимущество румын. Ранее они легко выбивали в квалификации ЛЕ белорусское «Динамо» и армянский «Алашкерт».
Нынешний состав ЧФР, по информации Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро. Чтобы понимать масштаб амбиций, в минувшем сезоне за румынский клуб выступал
Среди лидеров ЧФР можно отметить вратаря Гедриуса Арлаускиса (играл за «Рубин» при казахстанском тренере Виталии Кафанове и за «Уотфорд» в АПЛ), защитника Кристиана Маню (самый молодой дебютант в истории сборной Румынии, был близок к переходу в «Челси»), а также нападающих Биллеля Омрани (экс-игрок юношеской сборной Франции, воспитанник «Марселя») и Георге Цукудяна (16 голов в 22 матчах минувшего чемпионата Румынии).
Но самым известным игроком ЧФР для казахстанских болельщиков является полузащитник Чиприан Дяк. Да, это тот самый парень игравший в «Актобе» и «Тоболе». Два года назад он вернулся из Костаная в ЧФР и сумел перезапустить карьеру, которая помогла ему вновь получить вызов в сборную Румынии.
Возглавляет ЧФР один из самых жестких специалистов страны — Дан Пэтреску. У него был плодовитый этап карьеры в России («Кубань» и «Динамо»), но затем румынский специалист искал прежде всего более выгодные контракты, нежели статусную работу (успел заехать в Катар, ОАЭ и дважды в Китай). В 2017 году были слухи, что Петреску является кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана, но в итоге он возглавил как раз ЧФР.