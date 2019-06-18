Текущие события
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Футбол. Сборные
19.06
ЮАР
Ангола
Все события
Фоторепортажи
15Главные звёзды молодёжного Евро
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
18:21 (мск), источник: БЕЛТА

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» сыграет с «Хиберниансом», минское «Динамо» против «Лиепаи», «Витебск» будет соперничать с КуПСом

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

По ее итогам солигорский «Шахтер» сразится с мальтийским «Хиберниансом», минское «Динамо» сыграет с латвийским клубом «Лиепая», а соперник «Витебска» — КуПС из Финляндии. Все три белорусские команды первые матчи проведут на своем поле 11 июля. Ответные поединки состоятся 18 июля.

Напомним, что ранее сегодня прошла жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в результате которой соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши «Пяст». Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле «Борисов-Арены», ответный — 16 или 17 июля на поле польского клуба.

Витебск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хибернианс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лиепая
НовостиМатчиСоставСтатистика
КуПС
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ученые рассказали, в какое время года проще всего похудеть
Лобода шокировала детским фото
Платини арестовали из-за Катара. Подробности
Футболисты Португалии, Нидерландов и РФ - приоритеты грандов
«Локомотив» объявил о переходе защитника сборной Бразилии
В НХЛ звезд заваливают деньгами, но это только губит команды
Глушаков близок к переходу в «Сочи»
Российский арбитр вошел в список судей УЕФА элитной категории
Стало известно место проведения матча РПЛ «Тамбов» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь