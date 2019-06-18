В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» сыграет с «Хиберниансом», минское «Динамо» против «Лиепаи», «Витебск» будет соперничать с КуПСом

По ее итогам солигорский «Шахтер» сразится с мальтийским «Хиберниансом», минское «Динамо» сыграет с латвийским клубом «Лиепая», а соперник «Витебска» — КуПС из Финляндии. Все три белорусские команды первые матчи проведут на своем поле 11 июля. Ответные поединки состоятся 18 июля.

Напомним, что ранее сегодня прошла жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в результате которой соперником борисовского БАТЭ будет чемпион Польши «Пяст». Первый поединок состоится 9 или 10 июля на поле «Борисов-Арены», ответный — 16 или 17 июля на поле польского клуба.