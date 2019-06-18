Что нужно знать о первых соперниках «Кайрата», «Тобола» и «Ордабасы» в Лиге Европы

По итогам жеребьевки «Кайрат» сыграет с боснийским «Широки Бриегом», соперником «Тобола» стал люксембургский «Женесс», а «Ордабасы» встретится c грузинским «Торпедо» из Кутаиси.

Представляем краткое досье на все три клуба.

«ШИРОКИ БРИЕГ»

Клуб основан в 1948 году и представляет одноименный город, большую часть населения которого составляют хорваты. Команда дважды становилась чемпионом Боснии (2004 и 2006) и трижды выигрывала Кубок (2007, 2013 и 2017).

В прошедшем сезоне «Широки Бриег» стал бронзовым призером чемпионата и дошел до финала Кубка, где уступил «Сараево», который сделал «золотой» дубль.

В еврокубках «Широки Бриег» дебютировал в 2002 году, а лучшего результата добился в 2013-м, когда прошел «Иртыш» (общий счет — 4:3) во втором раунде ЛЕ и проиграл итальянскому «Удинезе» (1:7) в третьем.

С казахстанскими клубами в ЛЕ «Широки Бриег» сыграет в третий раз. С «Иртышом» в 2013 году были поражение в Павлодаре (2:3) и победа в Боснии (2:0). В 2016 году боснийцы выбили «Ордабасы» в первом раунде, выиграв первый матч дома со счетом 2:0, а в гостях в Алматы сыграв вничью — 0:0.

С августа 2018 года тренирует «Широки Бриег» 45-летний Гоце Седлоски, который как футболист сыграл рекордные, 100, матчей за сборную Македонии. В прошлом сезоне в составе были боснийские и хорватские футболисты, а также два легионера — российский полузащитник Иван Енин и бразильский хавбек Элиомар.

Домашние матчи «Широки Бриег» играет на стадионе «Пецара», который вмещает 5726 зрителей. Название города и клуба переводится как широкий холм. Прозвище команды — «широки» или «плави» (синие).

«ЖЕНЕСС»

Основанный в 1907 году «Женесс» представляет город Эш-сюр-Альзетт на юге Люксембурга. Клуб — самый титулованный в своей стране: 28 чемпионств (последнее — в 2010 году) и 13 Кубков (последний — в 2013-м).

В минувшем сезоне «Женесс» стал бронзовым призером чемпионата, а в Кубке вылетел в четвертом раунде от будущего победителя «Этцеллы». В клубе есть легионеры из Франции, Германии и Бенина, а у некоторых футболистов — по два гражданства.

С апреля 2019 года «Женесс» тренирует 49-летний бельгиец Себастьян Гранжан, который возглавил команду во второй раз в карьере.

Играет «Женесс» на стадионе «Де Ла Фронтьер», который вмещает 5400 зрителей. В еврокубках клуб провел 71 матч (девять побед, восемь ничьих и 54 поражения с общим счетом 56:224). За 32 сезона в Европе лучшими результатами были второе раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Свой лучший матч в истории «Женесс» провел в 1973 году, когда в Кубке Европейских чемпионов (сейчас называется ЛЧ) сыграл вничью с «Ливерпулем» — 1:1, однако затем проиграл в Англии — 0:2. Также в разные годы соперниками в еврокубках были испанский «Реал», немецкая «Бавария», московский «Спартак» и шотландский «Селтик», но все это случилось еще в 20-м веке.

«ТОРПЕДО»

Клуб основан в 1946 году и представляет второй по величине город Грузии — Кутаиси. По числу титулов в стране уступает только «Динамо» из Тбилиси. В 2018 году «Торпедо» стало бронзовым призером чемпионата и выиграло Кубок — сезон в Грузии, как и в Казахстане, проводится по системе весна — осень.

В активе «Торпедо» — четыре чемпионство (последнее — в 2017 году) и четыре Кубка. В еврокубках клуб дебютировал в 1998 году и участвовал 11 раз, а в 2018-м добился лучшего результата, остановившись в шаге от группы ЛЕ после поражения от болгарского «Лудогорца».

В 2013 году «Торпедо» в первом раунде ЛЕ также встречалось с казахстанским клубом и с общим счетом 1:2 проиграло «Актобе» (1:1 дома и 0:1 в гостях).

После 18 туров текущего чемпионата Грузии «Торпедо» занимает четвертое место из 10 команд, отставая на восемь очков от лидирующего «Сабуртало». В составе выступают два этнических грузина с паспортом России (защитник Вахтанг Небиеридзе и хавбек Нодар Кавтарадзе) и один грузин с паспортом Украины (хавбек Амбросий Чачуа, в 2018 году отыгравший 11 матчей за «Акжайык».

Также у «Торпедо» есть еще один украинец — защитник Александр Азацкий. Дальнее же зарубежье представляют бразильский хавбек Ришард да Силва ростом в 160 сантиметров и черногорский защитник Никола Стиепович.

С сентября 2016 года «Торпедо» тренирует экс-игрок сборной Грузии Кахабер Чхетиани. Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Рамаз Шенгелия», названный в честь воспитанника клуба, доросшего до сборной СССР. Арена вмещает 14700 зрителей.