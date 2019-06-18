Что нужно знать о первых соперниках «Кайрата», «Тобола» и «Ордабасы» в Лиге Европы
Казахстанские клубы узнали соперников по первому отборочному раунду Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы узнали соперников по первому отборочному раунду Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки «Кайрат» сыграет с боснийским «Широки Бриегом», соперником «Тобола» стал люксембургский «Женесс», а «Ордабасы» встретится c грузинским «Торпедо» из Кутаиси.
Представляем краткое досье на все три клуба.
Клуб основан в 1948 году и представляет одноименный город, большую часть населения которого составляют хорваты. Команда дважды становилась чемпионом Боснии (2004 и 2006) и трижды выигрывала Кубок (2007, 2013 и 2017).
В прошедшем сезоне «Широки Бриег» стал бронзовым призером чемпионата и дошел до финала Кубка, где уступил «Сараево», который сделал «золотой» дубль.
В еврокубках «Широки Бриег» дебютировал в 2002 году, а лучшего результата добился в 2013-м, когда прошел «Иртыш» (общий счет — 4:3) во втором раунде ЛЕ и проиграл итальянскому «Удинезе» (1:7) в третьем.
С казахстанскими клубами в ЛЕ «Широки Бриег» сыграет в третий раз. С «Иртышом» в 2013 году были поражение в Павлодаре (2:3) и победа в Боснии (2:0). В 2016 году боснийцы выбили «Ордабасы» в первом раунде, выиграв первый матч дома со счетом 2:0, а в гостях в Алматы сыграв вничью — 0:0.
С августа 2018 года тренирует «Широки Бриег» 45-летний Гоце Седлоски, который как футболист сыграл рекордные, 100, матчей за сборную Македонии. В прошлом сезоне в составе были боснийские и хорватские футболисты, а также два легионера — российский полузащитник Иван Енин и бразильский хавбек Элиомар.
Домашние матчи «Широки Бриег» играет на стадионе «Пецара», который вмещает 5726 зрителей. Название города и клуба переводится как широкий холм. Прозвище команды — «широки» или «плави» (синие).
Основанный в 1907 году «Женесс» представляет город
В минувшем сезоне «Женесс» стал бронзовым призером чемпионата, а в Кубке вылетел в четвертом раунде от будущего победителя «Этцеллы». В клубе есть легионеры из Франции, Германии и Бенина, а у некоторых футболистов — по два гражданства.
С апреля 2019 года «Женесс» тренирует 49-летний бельгиец Себастьян Гранжан, который возглавил команду во второй раз в карьере.
Играет «Женесс» на стадионе «Де Ла Фронтьер», который вмещает 5400 зрителей. В еврокубках клуб провел 71 матч (девять побед, восемь ничьих и 54 поражения с общим счетом 56:224). За 32 сезона в Европе лучшими результатами были второе раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Свой лучший матч в истории «Женесс» провел в 1973 году, когда в Кубке Европейских чемпионов (сейчас называется ЛЧ) сыграл вничью с «Ливерпулем» — 1:1, однако затем проиграл в Англии — 0:2. Также в разные годы соперниками в еврокубках были испанский «Реал», немецкая «Бавария», московский «Спартак» и шотландский «Селтик», но все это случилось еще в 20-м веке.
Клуб основан в 1946 году и представляет второй по величине город Грузии — Кутаиси. По числу титулов в стране уступает только «Динамо» из Тбилиси. В 2018 году «Торпедо» стало бронзовым призером чемпионата и выиграло Кубок — сезон в Грузии, как и в Казахстане, проводится по системе весна — осень.
В активе «Торпедо» — четыре чемпионство (последнее — в 2017 году) и четыре Кубка. В еврокубках клуб дебютировал в 1998 году и участвовал 11 раз, а в 2018-м добился лучшего результата, остановившись в шаге от группы ЛЕ после поражения от болгарского «Лудогорца».
В 2013 году «Торпедо» в первом раунде ЛЕ также встречалось с казахстанским клубом и с общим счетом 1:2 проиграло «Актобе» (1:1 дома и 0:1 в гостях).
После 18 туров текущего чемпионата Грузии «Торпедо» занимает четвертое место из 10 команд, отставая на восемь очков от лидирующего «Сабуртало». В составе выступают два этнических грузина с паспортом России (защитник Вахтанг Небиеридзе и хавбек Нодар Кавтарадзе) и один грузин с паспортом Украины (хавбек Амбросий Чачуа, в 2018 году отыгравший 11 матчей за «Акжайык».
Также у «Торпедо» есть еще один украинец — защитник Александр Азацкий. Дальнее же зарубежье представляют бразильский хавбек Ришард да Силва ростом в 160 сантиметров и черногорский защитник Никола Стиепович.
С сентября 2016 года «Торпедо» тренирует
Отметим, что первые матчи ЛЕ пройдут 11 июля, а ответные — 18 июля. С домашней игры противостояние начнет «Ордабасы», а с гостевых — «Кайрат» и «Тобол».