Текущие события
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Футбол. Сборные
19.06
ЮАР
Ангола
Все события
Фоторепортажи
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
17Дым над водой
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук в интервью официальному сайту клуба прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Наверх

В первом раунде соперником «Астаны» станет румынский ЧФР. Первый матч команды проведут 9 или 10 июля в столице Казахстана.

«Я спокойно отношусь к жеребьевке, так как на ее итог повлиять невозможно. В последнее время, как правило, моим командам достаются самые сильные из возможных соперников. Не стал исключением и этот год.

«ЧФР Клуж» — это очень серьезная команда, нам предстоят тяжелейшие игры. Но это, конечно же, интересно. Мы понимаем, чтобы победить этого соперника нам нужно быть очень хорошо подготовленными и укомплектованными. Но до матчей с румынами у нас три важных игры в чемпионате. И сейчас мы должны сконцентрировать именно на них, — заявил Григорчук.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧФР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Шарапова вернулась в теннис спустя полгода и сразу победила
Степанова назвала Загитову ребенком в сравнении с Медведевой
«Зенит» примет «Краснодар» спустя сутки после концерта Rammstein
ФСИН раскрыла подробности этапирования Кокорина и Мамаева
Corriere della sera: «Милан» намерен отказаться от участия в ЛЕ
Российский арбитр вошел в список судей УЕФА элитной категории
Стало известно место проведения матча РПЛ «Тамбов» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь