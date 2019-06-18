Тренер «Астаны» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

«Я спокойно отношусь к жеребьевке, так как на ее итог повлиять невозможно. В последнее время, как правило, моим командам достаются самые сильные из возможных соперников. Не стал исключением и этот год.

«ЧФР Клуж» — это очень серьезная команда, нам предстоят тяжелейшие игры. Но это, конечно же, интересно. Мы понимаем, чтобы победить этого соперника нам нужно быть очень хорошо подготовленными и укомплектованными. Но до матчей с румынами у нас три важных игры в чемпионате. И сейчас мы должны сконцентрировать именно на них, — заявил Григорчук.