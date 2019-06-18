Директор «Астаны» оценил шансы на победу в первом раунде Лиги чемпионов
Исполнительный директор «Астаны» Пол Эшуорт в интервью официальному сайту клуба прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
Исполнительный директор «Астаны» Пол Эшуорт в интервью официальному сайту клуба прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
В первом раунде соперником «Астаны» станет румынский ЧФР. Первый матч команды проведут 9 или 10 июля в столице Казахстана.
«Нам попался один из самых сложных соперников из числа насеянных команд в первом раунде квалификации ЛЧ. ЧФР — чемпион Румынии, что уже говорит об уровне этой команды, также они имеют очень богатый опыт выступлений в еврокубках, в том числе и групповой стадии ЛЧ. Тем интереснее будет противостояние с этой командой.
Я уверен, что эти матчи вызовут большой зрительский интерес как в Казахстане, так и Румынии. Если говорить о шансах, то на данный момент они 50 на 50, но мы верим, что «Астана», показав свой истинный уровень игры способна пройти дальше, — сказал Эшуорт.