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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Директор «Астаны» оценил шансы на победу в первом раунде Лиги чемпионов

Исполнительный директор «Астаны» Пол Эшуорт в интервью официальному сайту клуба прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

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В первом раунде соперником «Астаны» станет румынский ЧФР. Первый матч команды проведут 9 или 10 июля в столице Казахстана.

«Нам попался один из самых сложных соперников из числа насеянных команд в первом раунде квалификации ЛЧ. ЧФР — чемпион Румынии, что уже говорит об уровне этой команды, также они имеют очень богатый опыт выступлений в еврокубках, в том числе и групповой стадии ЛЧ. Тем интереснее будет противостояние с этой командой.

Я уверен, что эти матчи вызовут большой зрительский интерес как в Казахстане, так и Румынии. Если говорить о шансах, то на данный момент они 50 на 50, но мы верим, что «Астана», показав свой истинный уровень игры способна пройти дальше, — сказал Эшуорт.

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