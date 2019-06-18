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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Специалист оценил шансы казахстанских клубов на победу в первом раунде Лиги Европы

Известный ветеран отечественного футбола Юсуп Шадиев считает результаты жеребьевки первого отборочного раунда Лиги Европы для казахстанских клубов «Кайрат», «Тобол» и «Ордабасы» приемлемыми. Вот что он рассказал по этому поводу корреспонденту Vesti.kz.

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По ее итогам «Кайрат» сыграет с боснийским «Широки Бриегом», соперником «Тобола» стал люксембургский «Женесс», а «Ордабасы» встретится c грузинским «Торпедо» из Кутаиси.

«Я думаю, что всем казахстанским клубам достались проходимые соперники. Самый простой жребий выпал «Тоболу». Играть против команды из Люксембурга — проще всего. Сейчас костанайцы лидируют и должны без особых проблем побеждать.

Немного серьезнее соперник у «Кайрата». Боснийцы умеют играть в футбол. У них крепкая команда. С другой стороны, у «Кайрата» появилась игра в последних матчах. Исламхан восстановился и мы начинаем в гостях. Тут преимущество на стороне «кайратовцев». Я думаю шансы 60 на 40.

Сложный соперник достался «Ордабасы». Грузинский футбол сейчас на подъеме. Конечно, лучшие футболисты оттуда уезжают. Тем не менее, тем кто остался нужно доказывать свою состоятельность. Я думаю, «Торпедо» из Кутаиси будет сражаться до последнего. И все же я верю в шымкентский клуб. Они хорошо играют в чемпионате и к тому же у них тренер грузин. Я предполагаю, что «Ордабасы» имеет определенные шансы на успех.

Наши команды сейчас в хорошей форме. Я желаю всем клубам пройти в следующий раунд Лиги Европы, — отметил Шадиев.

Первые матчи пройдут 11 июля, а ответные — 18 июля. В родных стенах двухматчевое противостояние начнет «Ордабасы». В свою очередь, «Кайрат» и «Тобол» сыграют первые игры на выезде.

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