Тренеры «Кайрата» и «Тобола» прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Европы

По ее итогам соперником алматинцев в первом отборочном раунде станет боснийский «Широки Бриег». Первый матч казахстанский клуб проведет 11 июля в гостях, а ответный — через неделю на своем поле.

«Знаю, какой у балканцев боевой менталитет. Просто не будет, — считает Шпилевский. — Борьба наверняка будет упорной, так что в обоих матчах будем выкладываться. Нам достался самый серьезный соперник из той шестерки несеяных команд, что попали в нашу группу при жеребьевке.

Я вижу плюсы в том, что первый матч будет выездным. В нем очень важна будет игра против мяча. Нужно действовать крайне дисциплинированно, но при этом жестко и неуступчиво. Коллективный прессинг будет играть важную роль. Мы не собираемся отходить от нашего стиля. Нас ждет хорошая и интересная битва, в которой мы должны ментально перебить и переиграть «Широки Бриег». Игра на ноль также является приоритетом.

Нам необходимо провести два равноценных матча. В выездной игре мы будем играть в атакующий футбол. Знаю, что ни в коем случае нельзя отдавать инициативу сопернику в гостевой игре. С первых секунд нужно брать игру в свои руки и давить до финального свистка,

Итоги жеребьевки подвел и главный тренер «Тобола» Владимир Газзаев, чей клуб начнет с гостевой игры противостояние с «Женнесом» из Люксембурга.

«Июнь — традиционно ожидаемый месяц болельщиками, это канун жеребьевок еврокубков. Выступления в европейских клубных турнирах, это, своего рода визитная карточка футбола страны. «Тобол» со своей стороны, очень серьезно настроен и мы постараемся продемонстрировать в этих международных матчах все наши лучшие качества.

«Женнес» из Люксембурга — клуб, история которого насчитывает свыше 110 лет, причем эта команда имеет огромный еврокубковый опыт еще с 50-х годов прошлого века. Это абсолютно лучший клуб своей страны — 28 чемпионских титулов говорят сами за себя.

Думаем, что неплохо, что первый матч мы проведем на выезде, ну, а в Нур-Султане ждем и наших фанатов, и всех любителей футбола страны — в Лиге Европы мы защищаем честь всего Казахстана и надеемся, что столичные жители также поддержат нас, — цитирует Газзаева официальный сайт «Тобола».