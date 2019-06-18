Текущие события
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Футбол. Сборные
18:30
ЮАР
Ангола
Все события
Фоторепортажи
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
18 июня, источник: Чемпионат.com

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della sera.

Наверх
Источник: AP 2019

По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей. Клуб может выступить с заявлением в среду, 19 июня. В случае достижения соглашения, «Рома» займёт место «Милана» в групповом этапе Лиги Европы, а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.

Напомним, в декабре прошлого года УЕФА оштрафовал «Милан» на полную сумму прибыли от выступления в завершившемся розыгрыше Лиги Европы, которая составила € 12 млн. Также на клуб было наложено ограничение, при котором он не сможет заявлять более чем 21 футболиста на еврокубки в два ближайших сезона.

Читайте также:

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Почему дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник
Шарапова вернулась в теннис спустя полгода и сразу победила
«Зенит» примет «Краснодар» спустя сутки после концерта Rammstein
ФСИН раскрыла подробности этапирования Кокорина и Мамаева
Игрок ЦСКА забил на Евро U21, но его команда проиграла Румынии
Степанова назвала Загитову ребенком в сравнении с Медведевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь