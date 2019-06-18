«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей. Клуб может выступить с заявлением в среду, 19 июня. В случае достижения соглашения, «Рома» займёт место «Милана» в групповом этапе Лиги Европы, а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.

Напомним, в декабре прошлого года УЕФА оштрафовал «Милан» на полную сумму прибыли от выступления в завершившемся розыгрыше Лиги Европы, которая составила € 12 млн. Также на клуб было наложено ограничение, при котором он не сможет заявлять более чем 21 футболиста на еврокубки в два ближайших сезона.