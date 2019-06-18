Тренер «Ордабасы» Цхададзе поделился ожиданиями от матчей с грузинским клубом в Лиге Европы
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе в интервью
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе в интервью
В первом раунде шымкентский клуб сыграет с грузинским «Торпедо» из Кутаиси. Противостояние «Ордабасы» начнет с домашнего матча.
По словам Цхададзе, пока о ЛЕ его команда не думает. Грузинский специалист назвал соперника серьезной командой.
«Мы знаем, что «Торпедо» за последние три года в своей стране выиграло все возможные трофеи. Это серьезная команда и мы уважительно относимся к нашему сопернику, который возглавляет молодой, хороший тренер. Команда в 2017 году выиграла чемпионат страны, кубок и Суперкубок, в прошлом завоевала второе место в чемпионате.
«Торпедо» — команда серьезная, к которой, еще раз повторюсь, мы относимся с уважением. Но, сейчас мы об этом не думаем, у нас идут серьезные игры, каждый матч важен и уже чуть попозже мы начнем изучать команду, готовиться к играм с ней, — сказал Цхададзе.