Тренер «Ордабасы» Цхададзе поделился ожиданиями от матчей с грузинским клубом в Лиге Европы

В первом раунде шымкентский клуб сыграет с грузинским «Торпедо» из Кутаиси. Противостояние «Ордабасы» начнет с домашнего матча.

По словам Цхададзе, пока о ЛЕ его команда не думает. Грузинский специалист назвал соперника серьезной командой.

«Мы знаем, что «Торпедо» за последние три года в своей стране выиграло все возможные трофеи. Это серьезная команда и мы уважительно относимся к нашему сопернику, который возглавляет молодой, хороший тренер. Команда в 2017 году выиграла чемпионат страны, кубок и Суперкубок, в прошлом завоевала второе место в чемпионате.