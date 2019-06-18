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18 июня, источник: Vesti.kz

Тренер «Ордабасы» Цхададзе поделился ожиданиями от матчей с грузинским клубом в Лиге Европы

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе в интервью пресс-службе клуба прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы.

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В первом раунде шымкентский клуб сыграет с грузинским «Торпедо» из Кутаиси. Противостояние «Ордабасы» начнет с домашнего матча.

По словам Цхададзе, пока о ЛЕ его команда не думает. Грузинский специалист назвал соперника серьезной командой.

«Мы знаем, что «Торпедо» за последние три года в своей стране выиграло все возможные трофеи. Это серьезная команда и мы уважительно относимся к нашему сопернику, который возглавляет молодой, хороший тренер. Команда в 2017 году выиграла чемпионат страны, кубок и Суперкубок, в прошлом завоевала второе место в чемпионате.

«Торпедо» — команда серьезная, к которой, еще раз повторюсь, мы относимся с уважением. Но, сейчас мы об этом не думаем, у нас идут серьезные игры, каждый матч важен и уже чуть попозже мы начнем изучать команду, готовиться к играм с ней, — сказал Цхададзе.

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