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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Астаны» в случае выхода во второй раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 19 июня, в штаб квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Казахстан на этом турнире представляет чемпион премьер-лиги — столичная «Астана». Она начнет выступление в турнире с первого отборочного раунда, где сыграет с румынским ЧФР из Клужа.

Теперь же стало известно, что в случае выхода во второй отборочный раунд ЛЧ «Астане» предстоит встретиться с «Маккаби Тель-Авив» из Израиля.

Напомним, первый матч «Астаны» с ЧФР пройдет в Нур-Султане 9/10 июля, а ответный в Румынии — 16/17 июля.

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