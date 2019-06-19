Определился соперник «Астаны» в случае выхода во второй раунд Лиги чемпионов

Казахстан на этом турнире представляет чемпион премьер-лиги — столичная «Астана». Она начнет выступление в турнире с первого отборочного раунда, где сыграет с румынским ЧФР из Клужа.

Теперь же стало известно, что в случае выхода во второй отборочный раунд ЛЧ «Астане» предстоит встретиться с «Маккаби Тель-Авив» из Израиля.