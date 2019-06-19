Определился соперник «Астаны» в случае выхода во второй раунд Лиги чемпионов
Сегодня, 19 июня, в штаб квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 19 июня, в штаб квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Казахстан на этом турнире представляет чемпион
Теперь же стало известно, что в случае выхода во второй отборочный раунд ЛЧ «Астане» предстоит встретиться с «Маккаби Тель-Авив» из Израиля.
Напомним, первый матч «Астаны» с ЧФР пройдет в