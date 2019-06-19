Тульский «Арсенал» узнал возможного соперника по второму квалификационному раунду ЛЕ

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России сезона-2018/19, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России.

Встречи между «Нефтчи» и «Сперанцой» пройдут 11 и 18 июля. В своем первом матче «Арсенал» примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.