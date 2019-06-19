Тульский «Арсенал» узнал возможного соперника по второму квалификационному раунду ЛЕ

«Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России сезона-2018/19, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России.
Встречи между «Нефтчи» и «Сперанцой» пройдут 11 и 18 июля. В своем первом матче «Арсенал» примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.
В предстоящем розыгрыше Лиги Европы Россию также будут представлять московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда (жеребьевка состоится 22 июля, а матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка — 30 августа, первый тур — 19 сентября).