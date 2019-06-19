Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
15Главные звёзды молодёжного Евро
17:47 (мск), источник: Vesti.kz

ЧФР стали известны сильные и слабые стороны «Астаны»

Албанский нападающий Аздрен Лулаку, выступавший в свое время за «Астану», в интервью румынскому изданию Prosport раскрыл сильные и слабые стороны своего бывшего клуба в преддверии игр с ЧФР в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Выдержки из беседы с ним приводит корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

«Хороший вратарь, но центрбек — их сильное оружие»

«В воротах играет Эрич — натурализованный игрок, привлекавшийся к играм сборной Казахстана. Он является капитаном команды, и я думаю, что он — сильный голкипер. Среди защитников выделяется справа Рукавина, ему 35 лет, сербский легионер, поигравший ранее за дортмундскую “Боруссию” и проведший шесть сезонов в Ла Лиге за “Вальядолид” и “Вильярреал”. Он хорош на своей позиции, об этом все знают. Среди центральных защитников наиболее ценным считается босниец Аничич, он — сильное оружие казахстанской команды. У него очень хорошая левая нога. Другой центральный защитник не так надежен, из этого ЧФР и может извлечь выгоду».

Читайте также
«Астана» узнала первого соперника в Лиге чемпионов

«Если хотите победить, то закройте Томасова»

«Самый важный игрок из полузащитников — хорват Томасов, отыгравший в свое время девять игр за молодежную сборную своей страны. В нынешнем сезоне он уже забил шесть голов. В строю находится и румын Дорин Ротариу, у него четыре гола в 14 играх. Томасов всегда нацелен на ворота, исполняет свободные удары, точно пасует и прекрасно действует один в один. Нынешний чемпионат он снова проводит успешно. Хотите победить, закройте Томасова. В команде есть еще всеми любимый Маевский, такой добротный игрок. Продуктивно действует в опорной зоне, так как ему не всегда удается быть в непосредственной близости у ворот соперника».

«Кабананга — не самый лучший нападающий»

«Основной нападающий “Астаны” — Кабананга, конголезец находился в системе “Андерлехта”, сейчас вызывается в сборную своей страны, но забивает довольно редко. Кабананга, возможно, не определяет игру команды, но он — наконечник копья. Хотя не считаю его лучшим нападающим».

«Трудности для ЧФР»

«Большой проблемой для ЧФР может стать длительное расстояние до Астаны — 3500 километров. Такое путешествие занимает около семи часов. Поэтому ЧФР будет лучше прибыть туда за три-четыре дня до матча. И дома “Астана” очень сильна, на ее международные матчи собирается полный стадион», — рассказал Лулаку.

Отметим, что Лулаку в сезоне 2017 года поиграл сразу за две команды — «Астану» и «Тобол», но забил всего один гол, в результате чего по завершении сезона покинул Казахстан. В КПЛ он приезжал в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии.

Первый матч «Астаны» и ЧФР на стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, ответная — через неделю.

Руслан Ошуров

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧФР
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Допинговый Чернобыль. В Чувашии беда, но чиновники не верят
Неймар — президенту «ПСЖ»: Я больше не желаю здесь играть
ХК «Спартак» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип
ЦСКА выкупил трансфер Влашича
Тульский «Арсенал» узнал возможного соперника в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь