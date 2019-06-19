ЧФР стали известны сильные и слабые стороны «Астаны»

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«Хороший вратарь, но центрбек — их сильное оружие»

«В воротах играет Эрич — натурализованный игрок, привлекавшийся к играм сборной Казахстана. Он является капитаном команды, и я думаю, что он — сильный голкипер. Среди защитников выделяется справа Рукавина, ему 35 лет, сербский легионер, поигравший ранее за дортмундскую “Боруссию” и проведший шесть сезонов в Ла Лиге за “Вальядолид” и “Вильярреал”. Он хорош на своей позиции, об этом все знают. Среди центральных защитников наиболее ценным считается босниец Аничич, он — сильное оружие казахстанской команды. У него очень хорошая левая нога. Другой центральный защитник не так надежен, из этого ЧФР и может извлечь выгоду».

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«Если хотите победить, то закройте Томасова»

«Самый важный игрок из полузащитников — хорват Томасов, отыгравший в свое время девять игр за молодежную сборную своей страны. В нынешнем сезоне он уже забил шесть голов. В строю находится и румын Дорин Ротариу, у него четыре гола в 14 играх. Томасов всегда нацелен на ворота, исполняет свободные удары, точно пасует и прекрасно действует один в один. Нынешний чемпионат он снова проводит успешно. Хотите победить, закройте Томасова. В команде есть еще всеми любимый Маевский, такой добротный игрок. Продуктивно действует в опорной зоне, так как ему не всегда удается быть в непосредственной близости у ворот соперника».

«Кабананга — не самый лучший нападающий»

«Основной нападающий “Астаны” — Кабананга, конголезец находился в системе “Андерлехта”, сейчас вызывается в сборную своей страны, но забивает довольно редко. Кабананга, возможно, не определяет игру команды, но он — наконечник копья. Хотя не считаю его лучшим нападающим».

«Трудности для ЧФР»

«Большой проблемой для ЧФР может стать длительное расстояние до Астаны — 3500 километров. Такое путешествие занимает около семи часов. Поэтому ЧФР будет лучше прибыть туда за три-четыре дня до матча. И дома “Астана” очень сильна, на ее международные матчи собирается полный стадион», — рассказал Лулаку.

Отметим, что Лулаку в сезоне 2017 года поиграл сразу за две команды — «Астану» и «Тобол», но забил всего один гол, в результате чего по завершении сезона покинул Казахстан. В КПЛ он приезжал в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии.

Первый матч «Астаны» и ЧФР на стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, ответная — через неделю.