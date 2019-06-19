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17:54 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» узнали возможных соперников во втором раунде квалификации Лиги Европы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Таким образом, победитель пары «Шахтер» / «Хибернианс» (Мальта) сыграет с датским «Эсбьергом».

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Минское «Динамо» в случае успеха в первом раунде квалификации с латвийской «Лиепаей» сразится с кем-то из противостояния «Норчепинг» (Швеция) / «Сент-Патрикс» (Ирландия). Футболистов «Витебска» после возможного удачного исхода дуэли с финским КуПСом, скорее всего, будет поджидать польская «Легия», которой нужно будет победить кого-то из пары «Сан-Жулиа» (Андорра) / «Европа» (Гибралтар).

Первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля, ответные — 1 августа.

Напомним, что ранее сегодня состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Борисовский БАТЭ в случае успеха в противостоянии в рамках 1-го круга квалификации с польским «Пястом» во втором раунде сыграет с победителем пары «Линфилд» (Северная Ирландия) / «Русенборг» (Норвегия). Неудачник белорусско-польской дуэли будет играть в квалификации Лиги Европы с проигравшим в паре «Рига» (Латвия) / «Дандолк» (Ирландия).

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