«Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» узнали возможных соперников во втором раунде квалификации Лиги Европы

Минское «Динамо» в случае успеха в первом раунде квалификации с латвийской «Лиепаей» сразится с кем-то из противостояния «Норчепинг» (Швеция) / «Сент-Патрикс» (Ирландия). Футболистов «Витебска» после возможного удачного исхода дуэли с финским КуПСом, скорее всего, будет поджидать польская «Легия», которой нужно будет победить кого-то из пары «Сан-Жулиа» (Андорра) / «Европа» (Гибралтар).