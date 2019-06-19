«Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» узнали возможных соперников во втором раунде квалификации Лиги Европы
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Таким образом, победитель пары «Шахтер» / «Хибернианс» (Мальта) сыграет с датским «Эсбьергом».
Минское «Динамо» в случае успеха в первом раунде квалификации с латвийской «Лиепаей» сразится с
Первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля, ответные — 1 августа.
Напомним, что ранее сегодня состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Борисовский БАТЭ в случае успеха в противостоянии в рамках 1-го круга квалификации с польским «Пястом» во втором раунде сыграет с победителем пары «Линфилд» (Северная Ирландия) / «Русенборг» (Норвегия). Неудачник