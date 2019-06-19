«Самый скромный из всех». Эксперт из Грузии поделился впечатлениями от итогов жеребьевки Лиги Европы для «Ордабасы»

«Судя по еврокубковым достижениями, нам достался самый скромный соперник. “Ордабасы” несколько раз выступал в Лиге Европы, но не смог пройти первый раунд. Первую игру “Торпедо” начинает на выезде, что также стратегическое преимущество. С другой стороны, казахстанский футбол и клубы в частности демонстрируют хороший прогресс. Несколько лет назад грузинские клубы без проблем побеждали казахстанские, но сейчас ситуация изменилась. Любой клуб из Казахстана — серьезный соперник. И все же “Ордабасы” более удобный вариант, и “Торпедо” может его пройти. С другой стороны, у грузинского клуба серьезные финансовые проблемы. Если они не будут решены в ближайшее время, то вряд ли он сможет соперничать за выход в следующий раунд», — отметил Бокучава.