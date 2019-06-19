Представление «Нефтчи» и «Сперанцы» — возможных соперников «Арсенала» в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

Оппонент «Арсенала» определится по итогам двухматчевого противостояния, игры которого пройдут 11 и 18 июля. Туляки начнут борьбу за место в групповом раунде Лиги Европы на своем поле 25 июля, ответный матч пройдет 1 августа в гостях.

«Арсенал» дебютирует в еврокубках, тульский клуб занял по итогам прошедшего чемпионата России шестое место. Победа в Кубке России дает путевку в групповой раунд Лиги Европы, но обладателем Кубка в прошлом сезоне стал московский «Локомотив», обеспечивший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому занявший шестое место в чемпионате России «Арсенал» получил путевку в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда.

Шестое место стало лучшим достижением в истории клуба. В сезоне-2017/18 «Арсенал» стал седьмым, отстав на одно очко от «Уфы», которая год назад также дебютировала в Лиге Европы. Уфимцы прошли словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес», но уступили в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс».

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Самый именитый клуб Азербайджана

«Нефтчи» стал серебряным призером чемпионата Азербайджана прошедшего сезона, уступив лишь «Карабаху», который завоевал шестой чемпионский титул. «Нефтчи» основан в 1937 году и остается самым титулованным клубом страны, на его счету восемь побед в национальном первенстве и шесть — в Кубке Азербайджана. Клуб однажды становился бронзовым призером чемпионата СССР (1966). Команда выступает на «Баксель-Арене», вмещающей 15 тыс. зрителей.

Последний раз «Нефтчи» играл во втором раунде квалификации Лиги Европы пять лет назад. В том сезоне клуб остановился в одной стадии от выхода в групповой этап — азербайджанцы прошли словенский «Копер» и грузинскую «Чихуру», но в раунде плей-офф уступили сербскому «Партизану».

На международной арене «Нефтчи» стал первым в истории азербайджанским клубом, попавшим в групповой этап еврокубков — в сезоне-2012/13 команда сыграла в групповом этапе Лиги Европы, где встречалась с «Партизаном», итальянским «Интером» и российским «Рубином».

С клубами из России «Нефтчи» встречался четыре раза, проиграв три матча и однажды сыграв вничью. В сезоне-2004/05 соперником азербайджанцев по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов был ЦСКА (0:0, 0:2), который впоследствии стал обладателем Кубка УЕФА. «Рубин» в сезоне-2012/13 дважды обыграл «Нефтчи» со счетом 1:0.

Капитаном команды является бывший футболист российских «Сатурна», «Спартака», «Томи», «Крыльев Советов» и «Мордовии», а также португальской «Боавишты» Эмин Махмудов. 27-летний полузащитник представляет бакинский клуб с сентября 2017 года, он провел за него 49 матчей, забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач. Махмудов имеет азербайджанское и российское гражданство, но выступает за сборную Азербайджана.

Основную угрозу в нападении «Нефтчи» представляет форвард Багали Дабо. 30-летний француз в 30 играх прошлого сезона отличился 16 раз и отдал шесть голевых передач.

Молдавские дебютанты Лиги Европы

Молдавская «Сперанца», как и «Арсенал», впервые вышла на международную арену. Первые четыре команды турнирной таблицы чемпионата Молдавии получают право на участие в еврокубках: тираспольский «Шериф» на правах чемпиона сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, «Сперанца», которая стала четвертой, получила путевку в Лигу Европы, где сыграет в первом раунде с «Нефтчи».

«Сперанца» основана в 1991 году и базируется в городе Ниспорены, но будет играть домашние матчи в Кишиневе на стадионе «Зимбру», который клуб заявил для участия в Лиге Европы, арена рассчитана на 10400 зрителей. Первая встреча команд пройдет в столице Молдавии 11 июля.

Команда провела первые шесть лет в Национальном дивизионе, после чего потеряла прописку в главном первенстве Молдавии. «Сперанца» вернулась в высший дивизион в сезоне-2014/15, когда команду возглавил 22-летний Кристиан Ефрос, который до сих пор является тренером клуба, а его отец Петру Ефрос занимает должность президента «Сперанцы».

Старший брат главного тренера Штефан Ефрос является капитаном команды. 29-летний защитник в июне был вызван в сборную Молдавии, за которую провел два матча.

Чемпионат Молдавии стартовал в марте. По итогам 13 матчей «Сперанца» занимает пятое из восьми мест турнирной таблицы, набрав 19 очков.