Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
20:57 (мск), источник: ТАСС

Представление «Нефтчи» и «Сперанцы» — возможных соперников «Арсенала» в Лиге Европы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду провел жеребьевку второго раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Тульский «Арсенал» встретится с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия), ТАСС представляет возможных соперников россиян.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Оппонент «Арсенала» определится по итогам двухматчевого противостояния, игры которого пройдут 11 и 18 июля. Туляки начнут борьбу за место в групповом раунде Лиги Европы на своем поле 25 июля, ответный матч пройдет 1 августа в гостях.

«Арсенал» дебютирует в еврокубках, тульский клуб занял по итогам прошедшего чемпионата России шестое место. Победа в Кубке России дает путевку в групповой раунд Лиги Европы, но обладателем Кубка в прошлом сезоне стал московский «Локомотив», обеспечивший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому занявший шестое место в чемпионате России «Арсенал» получил путевку в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда.

Шестое место стало лучшим достижением в истории клуба. В сезоне-2017/18 «Арсенал» стал седьмым, отстав на одно очко от «Уфы», которая год назад также дебютировала в Лиге Европы. Уфимцы прошли словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес», но уступили в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс».

Читайте также
Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Самый именитый клуб Азербайджана

«Нефтчи» стал серебряным призером чемпионата Азербайджана прошедшего сезона, уступив лишь «Карабаху», который завоевал шестой чемпионский титул. «Нефтчи» основан в 1937 году и остается самым титулованным клубом страны, на его счету восемь побед в национальном первенстве и шесть — в Кубке Азербайджана. Клуб однажды становился бронзовым призером чемпионата СССР (1966). Команда выступает на «Баксель-Арене», вмещающей 15 тыс. зрителей.

Последний раз «Нефтчи» играл во втором раунде квалификации Лиги Европы пять лет назад. В том сезоне клуб остановился в одной стадии от выхода в групповой этап — азербайджанцы прошли словенский «Копер» и грузинскую «Чихуру», но в раунде плей-офф уступили сербскому «Партизану».

На международной арене «Нефтчи» стал первым в истории азербайджанским клубом, попавшим в групповой этап еврокубков — в сезоне-2012/13 команда сыграла в групповом этапе Лиги Европы, где встречалась с «Партизаном», итальянским «Интером» и российским «Рубином».

С клубами из России «Нефтчи» встречался четыре раза, проиграв три матча и однажды сыграв вничью. В сезоне-2004/05 соперником азербайджанцев по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов был ЦСКА (0:0, 0:2), который впоследствии стал обладателем Кубка УЕФА. «Рубин» в сезоне-2012/13 дважды обыграл «Нефтчи» со счетом 1:0.

Капитаном команды является бывший футболист российских «Сатурна», «Спартака», «Томи», «Крыльев Советов» и «Мордовии», а также португальской «Боавишты» Эмин Махмудов. 27-летний полузащитник представляет бакинский клуб с сентября 2017 года, он провел за него 49 матчей, забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач. Махмудов имеет азербайджанское и российское гражданство, но выступает за сборную Азербайджана.

Основную угрозу в нападении «Нефтчи» представляет форвард Багали Дабо. 30-летний француз в 30 играх прошлого сезона отличился 16 раз и отдал шесть голевых передач.

Читайте также
Аджоев: Глушакова подписать не готовы, даже не рассматриваем его

Молдавские дебютанты Лиги Европы

Молдавская «Сперанца», как и «Арсенал», впервые вышла на международную арену. Первые четыре команды турнирной таблицы чемпионата Молдавии получают право на участие в еврокубках: тираспольский «Шериф» на правах чемпиона сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, «Сперанца», которая стала четвертой, получила путевку в Лигу Европы, где сыграет в первом раунде с «Нефтчи».

«Сперанца» основана в 1991 году и базируется в городе Ниспорены, но будет играть домашние матчи в Кишиневе на стадионе «Зимбру», который клуб заявил для участия в Лиге Европы, арена рассчитана на 10400 зрителей. Первая встреча команд пройдет в столице Молдавии 11 июля.

Команда провела первые шесть лет в Национальном дивизионе, после чего потеряла прописку в главном первенстве Молдавии. «Сперанца» вернулась в высший дивизион в сезоне-2014/15, когда команду возглавил 22-летний Кристиан Ефрос, который до сих пор является тренером клуба, а его отец Петру Ефрос занимает должность президента «Сперанцы».

Старший брат главного тренера Штефан Ефрос является капитаном команды. 29-летний защитник в июне был вызван в сборную Молдавии, за которую провел два матча.

Чемпионат Молдавии стартовал в марте. По итогам 13 матчей «Сперанца» занимает пятое из восьми мест турнирной таблицы, набрав 19 очков.

Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является молдавский форвард Максим Юрку, в активе которого пять мячей в восьми играх.

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтчи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры
«Барселона» расстанется с двумя игроками ради Неймара
ХК «Спартак» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»
Бланка Влашич: Брат имеет возможность развивать в ЦСКА талант
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь