Чемпионки Казахстана по футболу узнали соперниц по отборочному раунду женской ЛЧ
Казахстанский «БИИК-Казыгурт» узнал соперниц по отборочному раунду женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «БИИК-Казыгурт» узнал соперниц по отборочному раунду женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки клуб из Шымкента сыграет в шестой группе с финским ПК-35, эстонской «Флорой» и «ЭБС/Скалой» из Фарерских островов.
Матчи пройдут с 7 по 13 августа в Эстонии.
Победители десяти отборочных групп ЛЧ присоединится в
В 2016 и 2017 году «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом раунде. В прошлом сезоне команда из Шымкента остановилась в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).