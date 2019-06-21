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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпионки Казахстана по футболу узнали соперниц по отборочному раунду женской ЛЧ

Казахстанский «БИИК-Казыгурт» узнал соперниц по отборочному раунду женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам жеребьевки клуб из Шымкента сыграет в шестой группе с финским ПК-35, эстонской «Флорой» и «ЭБС/Скалой» из Фарерских островов.

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Матчи пройдут с 7 по 13 августа в Эстонии.

Победители десяти отборочных групп ЛЧ присоединится в плей-офф к 22 клубам, который получили пропуск в эту стадию автоматически. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 августа.

В 2016 и 2017 году «БИИК-Казыгурт» доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом раунде. В прошлом сезоне команда из Шымкента остановилась в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).

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