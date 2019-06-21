Чемпионки Казахстана по футболу узнали соперниц по отборочному раунду женской ЛЧ

По итогам жеребьевки клуб из Шымкента сыграет в шестой группе с финским ПК-35, эстонской «Флорой» и «ЭБС/Скалой» из Фарерских островов.

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Матчи пройдут с 7 по 13 августа в Эстонии.

Победители десяти отборочных групп ЛЧ присоединится в плей-офф к 22 клубам, который получили пропуск в эту стадию автоматически. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 августа.