УЕФА перенес дату первого матча «Тобола» в Лиге Европы
Первый матч между «Тоболом» и люксембургским «Женессом» перенесен на день раньше, сообщает официальный сайт костанайского клуба.
Первый матч между «Тоболом» и люксембургским «Женессом» перенесен на день раньше, сообщает официальный сайт костанайского клуба.
Соперник казахстанского клуба представляет Эш, а в ЛЕ от этого города также играет «Фола». Расстояние между стадионами клубами слишком маленькое, поэтому УЕФА запретил проводить матчи в один день.
По этой причине матч «Женесс» — «Тобол» состоится 10 июля и начнется в 21:55 по времени