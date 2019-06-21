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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА перенес дату первого матча «Тобола» в Лиге Европы

Первый матч между «Тоболом» и люксембургским «Женессом» перенесен на день раньше, сообщает официальный сайт костанайского клуба.

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Соперник казахстанского клуба представляет Эш, а в ЛЕ от этого города также играет «Фола». Расстояние между стадионами клубами слишком маленькое, поэтому УЕФА запретил проводить матчи в один день.

По этой причине матч «Женесс» — «Тобол» состоится 10 июля и начнется в 21:55 по времени Нур-Султана. Ответную игру команды проведут через неделю на «Астана Арене», так как костанайский клуб из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.

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