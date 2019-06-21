УЕФА перенес дату первого матча «Тобола» в Лиге Европы

Соперник казахстанского клуба представляет Эш, а в ЛЕ от этого города также играет «Фола». Расстояние между стадионами клубами слишком маленькое, поэтому УЕФА запретил проводить матчи в один день.

По этой причине матч «Женесс» — «Тобол» состоится 10 июля и начнется в 21:55 по времени Нур-Султана. Ответную игру команды проведут через неделю на «Астана Арене», так как костанайский клуб из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.