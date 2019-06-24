«Не хватает Исаэля и Аршавина». Никитенко — о шансах «Кайрата» и других казахстанских клубов в еврокубках

«У наших клубов есть определенное преимущество, поскольку у большинства соперников не стартовали чемпионаты. Эти команды могут быть не в идеальных кондициях. У “Астаны” серьезный противник, ЧФР — известная команда, всегда ставит перед собой высокие задачи. “Широки Бриег” играл против “Ордабасы” ранее, они тоже способны показать хорошую игру. Поэтому шансы “Астаны” и “Кайрата” в первом раунде примерно равные с их соперниками. “Женесс” — команда из Люксембурга, чемпионат там не очень сильный, многие игроки сборной выступают в других лигах. Поэтому об этом клубе трудно что-то говорить, но, в целом, “Тобол” должен их проходить. И что касается “Торпедо” Кутаиси — еще недавно они были чемпионами Грузии, все зависит от первого матча, в атаке грузины могут быть опасны, но опять же, у “Ордабасы” хорошие шансы», — отметил Никитенко.