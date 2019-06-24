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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Кайрата» по Лиге Европы собирается избавиться от пятерых футболистов

Боснийский «Широки Бриег» перед играми с «Кайратом» в Лиге Европы решил расстаться сразу с несколькими футболистами, передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, 1 июля клуб официально должны покинуть 27-центральный защитник Марко Перкович, 31-летний вингер Элиомар, 27-летний опорный полузащитник Лука Бегонья, 28-летний центральный хавбек Звонко Памич и 24-летний игрок средней линии Марин Попович. Причем только у первых двоих истекали контракты в июне, тогда как у остальных они были действующими.

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Отметим, «Широки Бриег» стал бронзовым призером национального чемпионата-2018/2019.

Интересно, что футболисты боснийской команды раньше уже встречались с казахстанскими клубами. Так, во втором квалификационном раунде Лиги Европы-2013/14 они победили павлодарский «Иртыш» (2:3, 2:0), а в первом квалификационном раунде Лиги Европы-2017/18 уже прошли шымкентский «Ордабасы» (2:0, 0:0).

Первую игру первого отборочного раунда Лиги Европы-2019/20 с «Кайратом» боснийцы проведут на своем поле 11 июля, ответную — 18-го числа.

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