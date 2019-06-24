Соперник «Кайрата» по Лиге Европы собирается избавиться от пятерых футболистов

Так, 1 июля клуб официально должны покинуть 27-центральный защитник Марко Перкович, 31-летний вингер Элиомар, 27-летний опорный полузащитник Лука Бегонья, 28-летний центральный хавбек Звонко Памич и 24-летний игрок средней линии Марин Попович. Причем только у первых двоих истекали контракты в июне, тогда как у остальных они были действующими.