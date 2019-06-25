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12:34 (мск), источник: ТАСС

Шансы видеоассистентов из России на работу в ЛЧ зависят от сроков внедрения VAR в РПЛ

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перспективы российских видеоарбитров на работу на матчах футбольной Лиги чемпионов будут зависеть от сроков начала работы системы видеоассистента рефери (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал глава проекта по внедрению данной технологии в российском футболе Леонид Калошин.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник пресс-служба «Ростелекома» сообщила ТАСС о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона чемпионата России. Тогда же Калошин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ хотят, чтобы система начала использоваться на матчах чемпионата России начиная с первого тура сезона-2019/20. Первая игра нового розыгрыша премьер-лиги состоится 12 июля — тульский «Арсенал» на своем поле встретится с московским «Динамо».

«Нет отдельной сертификации для турниров УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] и национальных соревнований — IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] выдает лицензию судье или видеоассистенту на соревнования, которые проходят во всем мире по действующим правилам игры, — пояснил Калошин. — Сергей Карасев, утвержденный в элитной категории УЕФА на сезон-2019/20, продолжит судить матчи Лиги чемпионов, где, как известно, с четвертого квалификационного раунда будет использоваться система VAR. В этих матчах он может, при условии назначения, работать и в качестве судьи, и в качестве видеоассистента. На любом матче в мире, который может быть проведен с использованием VAR в режиме live, все российские судьи и видеоассистенты, лицензированные IFAB, имеют право работать в какой-то роли — вне зависимости от того, в какой точке мира это происходит».

Глава проекта по внедрению VAR в России отметил, что будет рад, если в УЕФА решат привлекать российских судей и видеоассистентов на матчах Лиги чемпионов. «Но тут есть важная деталь — если мы не начнем использовать систему VAR с первого тура чемпионата России, шансы наших видеоассистентов работать на международной арене существенно понизятся. Я бы даже сказал до нулевой отметки», — сказал он.

«Нам нужно сделать шаг вперед. Он не только позволит показать, что Российская премьер-лига в целом развивается и как минимум не уступает чемпионатам других стран — не только Франции, Германии, Испании, Италии и Англии, но и Бельгии, Португалии, Нидерландов и Турции. Кроме того, регулярное использование видеоассистентов в режиме live на матчах РПЛ или других российских соревнований позволит нашим арбитрам получать больший опыт и тем самым быть в поле зрения УЕФА. Дальше это будет их решение — выбирать кого-то из российских судей для своих матчей, и если выбирать, то кого», — добавил Калошин.

Подготовка видеоассистентов продолжается

Как рассказал ТАСС Калошин, с 26 июня в течение нескольких дней в Новогорске перед началом очередного сезона пройдет семинар для арбитров матчей РПЛ. Среди судей, которые примут в нем участие есть как те, кто еще не обучался взаимодействию с VAR на матчах, так и шесть рефери, получивших опыт работы видеоассистентами на девяти официальных играх под эгидой РФС в конце сезона-2018/19 — Карасев, Василий Казарцев, Виталий Мешков, Алексей Сухой, Михаил Вилков и Алексей Матюнин.

«В рамках этого семинара вторая группа судей приступит к продвинутому этапу подготовки с использованием оборудования технологического провайдера, который работал на матчах прошлого сезона и специальной учебной программы, — сказал он. — Эта группа в апреле-мае прошла базовый уровень подготовки. Есть еще и третья группа, которая в эти же сроки начнет подготовку с нуля. Та группа, которая уже участвовала в девяти матчах сезона-2018/19, будет работать по отдельной программе для того, чтобы быть в полной боеготовности к старту сезона».

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR девяти матчей. VAR использовался в российском футболе на матчах Олимп — Кубка России начиная со стадии ½ финала. С помощью этой технологии принимались решения в каждой из четырех полуфинальных игр, а в финале, где московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0), эпизодов для работы VAR не было. Кроме того, система работала в четырех стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20, но была задействована только в одном.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

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