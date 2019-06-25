Станция метро, на которой пострадали фанаты ЦСКА, откроется спустя 246 дней

Вечером 23 октября на станции «Репубблика» вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом «Рома». В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы. Последний пострадавший болельщик ЦСКА был выписан из больницы 28 ноября.