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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Станция метро, на которой пострадали фанаты ЦСКА, откроется спустя 246 дней

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Станция римского метро «Репубблика», на которой в 2018 году пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, откроется в среду спустя 246 дней поле закрытия.

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Вечером 23 октября на станции «Репубблика» вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом «Рома». В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы. Последний пострадавший болельщик ЦСКА был выписан из больницы 28 ноября.

«Станция метро “Репубблика” будет открыта в среду утром. Приносим свои извинения за неудобства, с которыми граждане столкнулись в последние месяцы из-за ремонтных работ», — написала мэр Рима Вирджиния Раджи на своей странице в Twitter.

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