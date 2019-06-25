Стойлов оценил шансы «Астаны» и пообещал болеть за нее в Лиге чемпионов

Источник: thescottishsun.co.uk

Противостояние начнется 9 июля с игры в столице Казахстана, а через неделю команды встретятся в Клуже. Победитель пары выйдет во второй раунд ЛЧ, а проигравший перейдет в Лигу Европы.

— Станимир, «Астане» в первом раунде ЛЧ выпал клуб ЧФР. Кто фаворит в этом противостоянии и сможет ли «Астана» пройти румынский клуб?

— На мой взгляд, казахстанскому клубу выпал самый сложный соперник из всех возможных на этом этапе. Не могу выделить фаворита в этой паре. Думаю, шансы клубов примерно равны. «Клуж» — серьезный и амбициозный клуб с хорошим тренером. Думаю, оба матча в этом противостоянии будут крайне сложными для «Астаны», но надеюсь, что столичный клуб сможет показать свои лучшие качества и пройдет дальше.

— Как бы вы расценили шансы «Астаны» в целом в наступающем еврокубковом сезоне? В ЛЧ, а возможно и в ЛЕ. Готов ли ваш бывший клуб покорять новые высоты?

— У «Астаны» есть отличные футболисты, которые имеют большой еврокубковый опыт. Да, игроки не молодеют, но опыт играет в континентальных клубных турнирах огромную роль. Посмотрите на последние пять лет «Астаны» в Европе — мне кажется, игроки доказали, что могут играть и в ЛЧ, и в ЛЕ на очень хорошем уровне. Надеюсь, что ребята подойдут к европейским матчам в своей лучшей игровой форме и смогут вновь попасть в групповую стадию ЛЧ. А если нет, то попадание в групповую стадию ЛЕ тоже будет хорошим достижением.

Ну, а я от всего сердца желаю «Астане» удачи и буду болеть за казахстанский клуб. Всегда помню великолепную атмосферу, которую устраивали фанаты столичного клуба на «Астана Арене» в топовых еврокубковых матчах. Наши клубные менеджеры отлично взаимодействовали с болельщиками и на каждом нашем матче в ЛЧ и ЛЕ устраивали грандиозные красочные перфомансы. Аура футбольного праздника европейского уровня притягивала любителей футбола со всего Казахстана. Это было незабываемо!