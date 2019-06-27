«Ордабасы» вернул домашний матч Лиги Европы в Шымкент
Домашний матч «Ордабасы» против грузинского «Торпедо» из Кутаиси в Лиге Европы пройдет в Шымкенте, сообщает официальный сайт УЕФА.
Домашний матч «Ордабасы» против грузинского «Торпедо» из Кутаиси в Лиге Европы пройдет в Шымкенте, сообщает официальный сайт УЕФА.
Игра первого отборочного раунда состоится 11 июля на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и начнется в 20:00 по местному времени. Через неделю команды встретятся в Грузии.
Ранее «Ордабасы» планировал играть домашние матчи в ЛЕ в Алматы