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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» вернул домашний матч Лиги Европы в Шымкент

Домашний матч «Ордабасы» против грузинского «Торпедо» из Кутаиси в Лиге Европы пройдет в Шымкенте, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Игра первого отборочного раунда состоится 11 июля на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и начнется в 20:00 по местному времени. Через неделю команды встретятся в Грузии.

Ранее «Ордабасы» планировал играть домашние матчи в ЛЕ в Алматы из-за предстоящей реконструкции своего стадиона, которая займет полтора года.

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