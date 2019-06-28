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16:01 (мск), источник: Sport24

CAS исключил «Милан» из Лиги Европы. Но клуб сам об этом просил

Что за дела?

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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение относительно спора «Милана» с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей. Клуб не сыграет в Лиге Европы сезона-2019/20.

Руководство итальянского клуба само обратилось в УЕФА с предложением о пропуске Лиги Европы, чтобы избежать санкций за нарушение правил ФФП. Такой вариант устроил всех — в обмен на пропуск еврокубкового сезона «Милан» получит годичную отсрочку и сможет уладить финансовый баланс.

Вместо «Милана» в квалификации Лиги Европы сыграет «Торино», а «Рома» попадет в группу Лиги Европы напрямую.

Что «Милан будет делать?

В сезоне 2018/19 «Милан» финишировал пятым, на очко отстав от зоны Лиги чемпионов. После этого главный тренер команды Дженнаро Гаттузо объявил, что уходит в отставку, хотя его контакт был рассчитан до 2021 года.

Ушел Гаттузо красиво: коуч отказался от полагающихся ему в случае увольнения 5,5 млн евро и попросил, чтобы руководство использовало эти деньги для оплаты двухлетнего жалованья служащим клуба.

— Будут ли у меня претензии по расторгнутому контракту? Нет, потому что «Милан» для меня — это не вопрос денег, — сказал Гаттузо в интервью La Repubblica.

Еще Гаттузо сказал, что ушел бы, даже если бы «Милан» попал в ЛЧ:

— Эти парни отдали все для достижения результата. Возможно, я их подвел. Когда нет результата, ответственность лежит на тренере. В любом случае, я решил покинуть «Милан» еще до игры с «Сампдорией», и вне зависимости от того, попадем мы в Лигу чемпионов или нет.

Также из клуба ушел спортивный директор Леонардо. Его отставку гендиректор россонери Иван Газидис прокомментировал так:

— «Он вернулся в Милан в трудную минуту, всего за несколько недель до закрытия летнего трансферного окна. В трудных обстоятельствах он вложил душу. Я благодарен Леонардо за то, что он сделал для нашего великого клуба. Желаю всего наилучшего», — сказал Газидис.

Новым тренером стал Марко Джампаоло, который сообщил, что задача «Милана» — играть в завораживающий футбол прошлого. 51-летний тренер подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Последние три года Джампаоло провел во главе «Сампдории», которая в прошлом сезоне заняла девятое место.

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В то же время в клубе сформировалась новая команда менеджеров. Паоло Мальдини стал новым техническим директором (ранее он занимал должность директора по развитию). В сотрудничестве с Мальдини будет работать еще один экс-игрок россонери — Звонимир Бобан.

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А спортивным директором клуба назначен Фредерик «Рики» Массара, который, по информации на сайте, будет «непосредственно подчиняться» техническому директору Паоло Мальдини. Массара в 1990-х был футболистом и играл на позиции нападающего в «Пескаре» и «Палермо». В сезоне-2016/17 работал спортивным директором «Ромы». В марте 2019 года вернулся на этот пост после увольнения из римского клуба Мончи.

Как еще «Милан» собирается выходить из кризиса?

В первую очередь — с помощью трансферов. Первый кандидат на выход — Джанлуиджи Доннарумма. В «Милане» не собираются продлевать контракт с самым высокооплачиваемым игроком команды (20-летний кипер зарабатывает 6 млн евро в год) и хотят заработать на его продаже 50 млн евро. Еще 35−40 млн клубу должен принести Франк Кесси, который не входит в планы Джампаоло.

При этом клуб ведет переговоры с Дани Себальосом и арендует с правом выкупа Тео Эрнандеса (оба — «Реал»). Но главное — «Милан» за сутки до объявления об исключении из Лиги Европы в клубе подтвердили снос «Сан-Сиро» и строительство нового стадиона. Такое удовольствие обойдется клубам в 700 млн евро, то есть по 350 млн на каждого. Главное, чтобы о планах «Милана» были в курсе в УЕФА.

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