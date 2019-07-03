Мусаев не сможет работать главным тренером ФК «Краснодар» в еврокубках до июля 2020 года

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

«Согласно ключевым требованиям УЕФА к кандидатам на получение лицензии Pro, каждый кандидат должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил лицензию категории А только в июне 2019 года, это означает, что он не выполнил необходимые требования. Как следствие этого, было вынесено решение о том, что Мусаеву пока запрещено начинать курсы на получение лицензии категории Pro. Это будет возможно только после выполнения вышеупомянутых условий», — говорится в заявлении УЕФА.

Читайте также Футболист «Краснодара» Вандерсон назвал Россию своим вторым домом

10 июня пресс-служба «Краснодара» сообщила ТАСС, что Мусаев успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А. Согласно положению Российского футбольного союза об обучении и лицензировании футбольных тренеров от 6 марта 2012 года, тренерская лицензия категории А дает право работать в качестве тренера по футболу и его разновидностям, указанным в п. п. 2.3 и 2.4, а также в качестве руководителя развития молодежного футбола Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, категория А дает право работать в качестве главного тренера в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА по аттестационным уровням А и B.

Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, фактически команду возглавляет Олег Фоменко.