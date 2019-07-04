РФС поддержал идею выдвижения Казани в кандидаты на право проведения Суперкубка УЕФА

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«Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу по выдвижению Казани на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов, — сказал Дюков. — Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада-2013 и другие статусные турниры. Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов».

Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в УЕФА необходимые для заявки документы.

«России очень важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров, который мы получили после чемпионата мира по футболу 2018 года. Недавно бюро исполкома РФС одобрило выдвижение заявки России на проведение в 2021 году в Москве чемпионата мира по пляжному футболу. Мы также с нетерпением ожидаем решения УЕФА по месту проведения финала Лиги Чемпионов сезона-2020/21 и уверены, что Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы», — добавил Дюков.

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Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1973 года, впервые его завоевал голландский «Аякс». Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, причем долгие годы Суперкубок разыгрывался в двухматчевом противостоянии, последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2019 году розыгрыш трофея состоится на новой арене турецкого клуба «Бешикташ» в Стамбуле, в 2020-м — на стадионе «Драгау» в португальском Порту.

По пять раз Суперкубок УЕФА завоевывали испанская «Барселона» и итальянский «Милан». В 2008 году трофей выиграл петербургский «Зенит», который в матче на стадионе «Луи II» в Монако победил «Манчестер Юнайтед» (2:1), тремя годами ранее ЦСКА проиграл в матче за Суперкубок УЕФА английскому «Ливерпулю» (1:3 в дополнительное время). Действующим обладателем трофея является мадридский «Атлетико». Новый обладатель Суперкубка УЕФА определится 14 августа в Стамбуле в матче между английскими «Ливерпулем» и «Челси».

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Крупные футбольные события в России

Россия дважды принимала финалы футбольных еврокубков. В 1999 году финальный матч Кубка УЕФА между итальянской «Пармой» и французским «Марселем» (3:0) прошел на московском стадионе «Лужники», встречу посетило 66 700 зрителей. В 2006 году на заседании исполкома УЕФА было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов 2008 года в «Лужниках». Финальный матч между английскими клубами «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, пенальти — 6:5) стал самым восточным местом проведения решающего матча в истории турнира.

На футбольной арене в Казани в 2018 году прошло шесть матчей чемпионата мира. На стадионе состоялись четыре матча группового этапа турнира: Франция — Австралия (2:1), Иран — Испания (0:1), Польша — Колумбия (0:3) и Южная Корея — Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3), а завершилась серия матчей турнира в Казани игрой ¼ финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.