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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна заявка «Кайрата» на Лигу Европы

Стала известна заявка алматинского «Кайрата» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.

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Так, в заявку «Кайрата» под руководством главного тренера Алексея Шпилевского вошли два голкипера, по восемь защитников и полузащитников, а также пять нападающих.

Вратари:

№ 1 Владимир Плотников (1986);.

№ 27 Стас Покатилов (1992);.

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Защитники:

№ 2 Елдос Ахметов (1990);.

№ 5 Гафуржан Суюмбаев (1990);.

№ 6 Сергей Политевич (1990, Беларусь);.

№ 15 Александр Соколенко (1996);.

№ 16 Сергей Кейлер (1994);.

№ 20 Раде Дугалич (1990, Сербия);.

№ 24 Дино Миканович (1994, Хорватия);.

№ 28 Рифат Нурмугамет (1996);.

Полузащитники:

№ 7 Исламбек Куат (1993);.

№ 8 Георгий Жуков (1994);.

№ 9 Бауыржан Исламхан (1993);.

№ 13 Чжон Ву Хан (1998, Южная Корея);.

№ 14 Айбол Абикен (1996);.

№ 17 Еркебулан Тунгышбаев (1995);.

№ 18 Конрад Вржещиньский (1993, Польша);.

№ 22 Небойша Косович (1995, Черногория);.

Нападающие:

№ 10 Еркебулан Сейдахмет (2000);.

№ 11 Адеринсола Эсеола (1991, Украина);.

№ 19 Мартон Эппель (1991, Венгрия);.

№ 23 Вячеслав Швырев (2001);.

№ 25 Самат Сарсенов (1996).

Напомним, что первым соперником «Кайрата» по Лиге Европы станет боснийский «Широки Бриегом». Команды сыграют в рамках первого отборочного раунда ЛЕ 11 и 18 июля, а противостояние начнут с игры в Боснии.

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