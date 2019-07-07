Стала известна заявка «Кайрата» на Лигу Европы
Стала известна заявка алматинского «Кайрата» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.
Стала известна заявка алматинского «Кайрата» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.
Так, в заявку «Кайрата» под руководством главного тренера Алексея Шпилевского вошли два голкипера, по восемь защитников и полузащитников, а также пять нападающих.
Вратари:
№ 1 Владимир Плотников (1986);.
№ 27 Стас Покатилов (1992);.
Защитники:
№ 2 Елдос Ахметов (1990);.
№ 5 Гафуржан Суюмбаев (1990);.
№ 6 Сергей Политевич (1990, Беларусь);.
№ 15 Александр Соколенко (1996);.
№ 16 Сергей Кейлер (1994);.
№ 20 Раде Дугалич (1990, Сербия);.
№ 24 Дино Миканович (1994, Хорватия);.
№ 28 Рифат Нурмугамет (1996);.
Полузащитники:
№ 7 Исламбек Куат (1993);.
№ 8 Георгий Жуков (1994);.
№ 9 Бауыржан Исламхан (1993);.
№ 13 Чжон Ву Хан (1998, Южная Корея);.
№ 14 Айбол Абикен (1996);.
№ 17 Еркебулан Тунгышбаев (1995);.
№ 18 Конрад Вржещиньский (1993, Польша);.
№ 22 Небойша Косович (1995, Черногория);.
Нападающие:
№ 10 Еркебулан Сейдахмет (2000);.
№ 11 Адеринсола Эсеола (1991, Украина);.
№ 19 Мартон Эппель (1991, Венгрия);.
№ 23 Вячеслав Швырев (2001);.
№ 25 Самат Сарсенов (1996).
Напомним, что первым соперником «Кайрата» по Лиге Европы станет боснийский «Широки Бриегом». Команды сыграют в рамках первого отборочного раунда ЛЕ 11 и 18 июля, а противостояние начнут с игры в Боснии.