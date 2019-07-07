«Тобол» заявил на Лигу Европы 23 футболиста

Так, в заявку «Тобола» под руководством главного тренера Владимира Газзаева вошли 23 футболиста: три голкипера, по восемь защитников и полузащитников, а также четыре нападающих.

Стоит отметить, что соперником «Тобола» по первому отборочному раунду Лиги Европы стал люксембургский «Женесс». Первый матч костанайская команда проведет на выезде 10 июля, а ответную встречу «Тобол» и «Женесс» сыграют через неделю на «Астана Арене», так как казахстанский клуб из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.