«Тобол» заявил на Лигу Европы 23 футболиста
Стала известна заявка костанайского «Тобола» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.
Стала известна заявка костанайского «Тобола» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.
Так, в заявку «Тобола» под руководством главного тренера Владимира Газзаева вошли 23 футболиста: три голкипера, по восемь защитников и полузащитников, а также четыре нападающих.
Вратари:
№ 1 Султан Бусурманов (1996);.
№ 12 Эмиль Балаев (1994, Азербайджан);.
№ 16 Жасур Нарзикулов (1984).
Защитники:
№ 4 Фернандер Кассай (1987, ЦАР);.
№ 7 Дмитрий Мирошниченко (1992);.
№ 8 Виктор Дмитренко (1991);.
№ 17 Руслан Валиуллин (1994);.
№ 21 Султан Абилгазы (1997);.
№ 24 Александр Клещенко (1995, Россия);.
№ 30 Роман Асранкулов (1999);.
№ 37 Александр Жуков (1997).
Полузащитники:
№ 10 Ника Квеквескири (1992, Грузия);.
№ 13 Азат Нургалиев (1986);.
№ 14 Самат Жарынбетов (1993);.
№ 18 Данияр Семченков (1997);.
№ 20 Джаба Канкава (1986, Грузия);.
№ 44 Артурас Жулпа (1990, Литва);.
№ 46 Артём Шерстов (1998);.
№ 69 Никита Бочаров (1992, Россия).
Нападающие:
№ 15 Бауыржан Турысбек (1991);.
№ 23 Сенин Себаи (1993, Кот-Д’Ивуар);.
№ 62 Михаил Гордейчук (1989, Беларусь);.
№ 96 Максим Федин (1996).
Стоит отметить, что соперником «Тобола» по первому отборочному раунду Лиги Европы стал люксембургский «Женесс». Первый матч костанайская команда проведет на выезде 10 июля, а ответную встречу «Тобол» и «Женесс» сыграют через неделю на «Астана Арене», так как казахстанский клуб