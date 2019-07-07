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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» заявил на Лигу Европы 23 футболиста

Стала известна заявка костанайского «Тобола» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.

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Так, в заявку «Тобола» под руководством главного тренера Владимира Газзаева вошли 23 футболиста: три голкипера, по восемь защитников и полузащитников, а также четыре нападающих.

Вратари:

№ 1 Султан Бусурманов (1996);.

№ 12 Эмиль Балаев (1994, Азербайджан);.

№ 16 Жасур Нарзикулов (1984).

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Защитники:

№ 4 Фернандер Кассай (1987, ЦАР);.

№ 7 Дмитрий Мирошниченко (1992);.

№ 8 Виктор Дмитренко (1991);.

№ 17 Руслан Валиуллин (1994);.

№ 21 Султан Абилгазы (1997);.

№ 24 Александр Клещенко (1995, Россия);.

№ 30 Роман Асранкулов (1999);.

№ 37 Александр Жуков (1997).

Полузащитники:

№ 10 Ника Квеквескири (1992, Грузия);.

№ 13 Азат Нургалиев (1986);.

№ 14 Самат Жарынбетов (1993);.

№ 18 Данияр Семченков (1997);.

№ 20 Джаба Канкава (1986, Грузия);.

№ 44 Артурас Жулпа (1990, Литва);.

№ 46 Артём Шерстов (1998);.

№ 69 Никита Бочаров (1992, Россия).

Нападающие:

№ 15 Бауыржан Турысбек (1991);.

№ 23 Сенин Себаи (1993, Кот-Д’Ивуар);.

№ 62 Михаил Гордейчук (1989, Беларусь);.

№ 96 Максим Федин (1996).

Стоит отметить, что соперником «Тобола» по первому отборочному раунду Лиги Европы стал люксембургский «Женесс». Первый матч костанайская команда проведет на выезде 10 июля, а ответную встречу «Тобол» и «Женесс» сыграют через неделю на «Астана Арене», так как казахстанский клуб из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.

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