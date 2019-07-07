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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» огласил заявку на Лигу Европы

Стала известна заявка шымкентского «Ордабасы» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.

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В первом отборочном раунде Лиги Европы подопечные Кахабера Цхададзе сыграют с кутаисским «Торпедо». Первый матч команды проведут 11 июля в Шымкенте, а через неделю команды сыграют в Кутаиси.

В заявку «Ордабасы» вошли 25 футболистов: два голкипера, девять защитников, десять полузащитников и четыре нападающих.

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Вратари:

№ 1 Бекхан Шайзада (1998);.

№ 12 Дмитрий Непогодов (1988).

Защитники:

№ 5 Дамир Даутов (1990);.

№ 6 Улар Жаксыбаев (1994);.

№ 8 Темирлан Ерланов (1993);.

№ 14 Самат Шамши (1996);.

№ 17 Мардан Толебек (1990);.

№ 19 Марат Быстров (1992);.

№ 25 Сергей Малый (1990);.

№ 29 Пабло Фонтанелло (1984, Аргентина);.

№ 77 Талгат Адырбеков (1989).

Полузащитники:

№ 3 Валерий Коробкин (1984);.

№ 7 Май Сифиве Махлангу (1989, ЮАР);.

№ 10 Мирзад Механович (1993, Босния и Герцеговина);.

№ 11 Кирило Ковальчук (1986, Украина);.

№ 22 Абдуллай Диакате (1988, Сенегал);.

№ 23 Адильхан Добай (2002);.

№ 27 Тимур Досмагамбетов (1989);.

№ 33 Эльхан Астанов (2000);.

№ 37 Жоао Пауло (1988, Бразилия);.

№ 39 Зиги Бадибанга (1991, Бельгия).

Нападающие:

№ 9 Виталий Ли (1994);.

№ 18 Максим Ваганов (2000);.

№ 20 Токтар Жангылышбай (1993);.

№ 99 Алексей Щеткин (1991).

Напомним, ранее свои заявки огласили алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол».

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