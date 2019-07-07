«Ордабасы» огласил заявку на Лигу Европы
Стала известна заявка шымкентского «Ордабасы» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.
Стала известна заявка шымкентского «Ордабасы» на Лигу Европы сезона 2019/2020 годов, сообщает KazFootball.kz.
В первом отборочном раунде Лиги Европы подопечные Кахабера Цхададзе сыграют с кутаисским «Торпедо». Первый матч команды проведут 11 июля в Шымкенте, а через неделю команды сыграют в Кутаиси.
В заявку «Ордабасы» вошли 25 футболистов: два голкипера, девять защитников, десять полузащитников и четыре нападающих.
Вратари:
№ 1 Бекхан Шайзада (1998);.
№ 12 Дмитрий Непогодов (1988).
Защитники:
№ 5 Дамир Даутов (1990);.
№ 6 Улар Жаксыбаев (1994);.
№ 8 Темирлан Ерланов (1993);.
№ 14 Самат Шамши (1996);.
№ 17 Мардан Толебек (1990);.
№ 19 Марат Быстров (1992);.
№ 25 Сергей Малый (1990);.
№ 29 Пабло Фонтанелло (1984, Аргентина);.
№ 77 Талгат Адырбеков (1989).
Полузащитники:
№ 3 Валерий Коробкин (1984);.
№ 7 Май Сифиве Махлангу (1989, ЮАР);.
№ 10 Мирзад Механович (1993, Босния и Герцеговина);.
№ 11 Кирило Ковальчук (1986, Украина);.
№ 22 Абдуллай Диакате (1988, Сенегал);.
№ 23 Адильхан Добай (2002);.
№ 27 Тимур Досмагамбетов (1989);.
№ 33 Эльхан Астанов (2000);.
№ 37 Жоао Пауло (1988, Бразилия);.
№ 39 Зиги Бадибанга (1991, Бельгия).
Нападающие:
№ 9 Виталий Ли (1994);.
№ 18 Максим Ваганов (2000);.
№ 20 Токтар Жангылышбай (1993);.
№ 99 Алексей Щеткин (1991).
Напомним, ранее свои заявки огласили алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол».