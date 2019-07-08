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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Назначена судейская бригада на матч квалификации ЛЧ «Астана» — ЧФР

Определились судьи, которые обслужат первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и румынским ЧФР, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Так, судить будет бельгийская бригада рефери. Возглавит ее Лоуренс Виссер (Бельгия). Ассистентами выступят Тибо Нейссен, Йо де Вейрдт.

Четвертым рефери значится Кевин ван Дамм.

Напомним, что матч состоится 9 июля на «Астана-Арене». Начало встречи — 19:00 по столичному времени.

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