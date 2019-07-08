Назначена судейская бригада на матч квалификации ЛЧ «Астана» — ЧФР
Определились судьи, которые обслужат первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и румынским ЧФР, сообщает KazFootball.kz.
Определились судьи, которые обслужат первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и румынским ЧФР, сообщает KazFootball.kz.
Так, судить будет бельгийская бригада рефери. Возглавит ее Лоуренс Виссер (Бельгия). Ассистентами выступят Тибо Нейссен, Йо де Вейрдт.
Четвертым рефери значится Кевин ван Дамм.
Напомним, что матч состоится 9 июля на «Астана-Арене». Начало встречи — 19:00 по столичному времени.