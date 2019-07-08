«Отставка, если не пройдем ЧФР? Все возможно». Григорчук — о Лиге чемпионов, КПЛ, Аничиче и Бабаяне

Источник: Reuters

— Какая атмосфера в команде после последних результатов? Многие уже переигрывают «Астану» по игре, в чем причина?

— Я могу признать, что действительно у нас было несколько игр не нашего уровня. И в этом есть причины, и мы эти причины знаем и работаем над исправлением. Что касается атмосферы, думаю, что именно сейчас, особенно в преддверии ЛЧ, очень чувствуется, что все живут этими играми, все очень ждут эти игры. Наверное, предвосхищение этих игр с хорошей командой в рамках Лиги чемпионов — это добавляет нам эмоций. Я могу характеризовать как очень хорошую настоящую футбольную атмосферу в команде.

— Чем опасен соперник?

— Соперник — очень хорошая команда. Мне сказали, какие высказывания с той стороны. Я думаю, что есть некое такое, когда люди чуть прибедняются и прочее. Но это такое дело…

Я считаю Клуж очень серьезной командой и, в принципе, я думаю, что с такой командой можно было встречаться в третьем раунде, я говорю об уровне команды. Команда очень хорошо укомплектована, очень квалифицированные футболисты. Это очень сильный и достойный соперник. Но тем и интереснее. Мы играем в ЛЧ, и она так называется, потому что там чемпионы, а чемпион не может быть слабым.

— Ежегодный прогресс позволял «Астане» проходить первые раунды очень легко. Но в этом году ощущение чуть-чуть иное.

— Ну, вы говорите о своем ощущении?

— Нет, в целом. В этом году та игра, которую «Астана» показывает, не дает уверенности.

— Ну, сейчас сложно продолжить ваш разговор. Потому что завтра будет и игра, и после игры мы будем говорить об этом.

— Для вас будет фатально, если «Астана» не пройдет первый раунд?

— Что значит «фатально»?

— Можете уйти в отставку, например?

— В нашей жизни все возможно. Это футбольная жизнь, и мы ко всему должны быть готовы. Но мы не должны об этом думать, говорить, мы лишь должны работать. Каждый день мы должны усердно работать. И все мои мысли, во всяком случае, направлены только на то, чтобы наилучшим образом подготовиться к завтрашней игре.

— Можете оценить функциональное состояние команды после двух сложных игр с главными конкурентами в борьбе за чемпионство?

— Наверное, правильный ответ мы получим завтра. Но беспокойства по этому поводу у меня нет.

— Продолжая вопрос коллеги о неудачном выступлении, клуб покинул Григорий Бабаян, это как-то связано с этим? Было недовольство его работой?

— Сейчас от меня вы можете услышать все, что касается завтрашней игры. Нас интересует завтрашняя игра. Я в предыдущем ответе очень ясно вам сказал, чем занята моя голова, а не рассуждать сейчас о вещах, которые никак не касаются завтрашней игры.

— Тогда можно я такой вопрос задам: у вас сейчас все хорошо? Можно надеяться, что не повторится ситуация прошлого сезона и после какой-то неудачи вы опять оставите клуб и будет продолжать ваш заместитель?

— Мы не можем в этой жизни даже знать точно, что завтра будет. Я живу завтрашним днем, у меня отличное настроение. Вижу, у вас нет. Вы мне задаете такие вопросы… Я уже таких вопросов, знаете, сколько наслушался за свою жизнь? Я должен ответить очень корректно, потому что у меня прекрасное настроение, у меня завтра игра в Лиге чемпионов. И эти ваши подковырки, знаете, мне вообще мало интересны. Но я отвечаю, чтобы здесь сохранять порядок.

— Насколько готовы завтра сыграть новички и хватает ли у «Астаны» резерва для успешного выступления в чемпионате и еврокубках?

— По новичкам — нужно отдельно говорить по каждому. Если говорить про Сигурьонссона, я понимаю, что он уже близок к своей максимальной форме. Что касается Мубеле, я бы оценил его готовность плюс-минус процентов 20. Потому что человек месяц ничего не делал, приехал к нам, с нами тренируется буквально пять-шесть дней. И о готовности просто говорить не приходится. Работа селекционная вообще не должна останавливаться. Всегда нужно искать варианты для усиления, но об этом лучше говорить, когда футболист уже есть у нас.

— По Аничичу можете прокомментировать?

— За последнее время в прессе, в интернете слишком много вещей… Я не знаю даже, откуда они берутся. Я не имею в виду сейчас Аничича или кого-то другого. Я просто не знаю, что происходит, зачем это людям. Очень сложно комментировать некоторые вещи. Мне вчера говорят — вот новость — Янга уехал в какую-то команду. А он с нами сидит. Я с ним недавно говорил, он настраивается на игру, потренировался, Янга на обеде, а люди пишут, что вопрос решен, суммы какие-то указывают. Честно говоря, это какое-то безобразие.

— То есть Аничич в клубе?

— На данный момент Аничич тренируется, сейчас он будет бегать. Просто у него есть небольшое повреждение, и Аничич не тренируется с командой. А что касается дальнейшего, все может произойти. С любым футболистом.

Всегда у футболиста может появиться какой-то вариант и моя позиция по этому поводу такая: если у футболиста появился вариант и он хочет туда перейти, то клуб обязан его отпускать. Конечно, на взаимовыгодных условиях и так далее, но футболиста держать никогда не нужно. Но чтобы говорить что-то конкретное, должно быть что-то конкретное. А когда его нет, руководствоваться какими-то слухами, абсолютно безобразными и непонятными, я не могу.